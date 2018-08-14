Girne Belediyesi Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri Plaj Turnuvasıyla sona erdi

Girne Belediyesi’nin, çocuk ve gençlerin yaz tatillerini daha eğlenceli ve dolu dolu geçirmeleri için düzenlediği “Yaz Tatili Çocuk ve Gençlik Atölyeleri”nin son etkinliği Plaj Turnuvası bugün Kervansaray Belediye Plajı’nda gerçekleştirildi.



Belediyeden verilen bilgiye göre, 6-12 yaş arası çocuklar kategorilerine göre takımlara ayrılarak plajda kurulan parkurda yarıştı.



Yarışmaların ardından, dans atölyesine katılan çocuklar kısa bir gösteri sundu.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, etkinliğin sonunda kazanan takımlara günün anısına madalya, tüm çocuklara hikaye kitabı verdi.



GÜNGÖRDÜ



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaptığı konuşmada, 17 Temmuz’da başlayan etkinlikler çerçevesinde, Seramik Atölyesi, Resim Atölyesi, Dans Atölyesi, Çocuk Yogası, Spor Atölyesi, Mandala Atölyesi ve Plaj Turnuvasına katılan tüm çocuklara, ailelerine ve etkinliklerde emeği geçen gönüllü eğitmenler ve belediye personeline teşekkür etti.



Güngördü, dört yıldır görevde olduklarını ve gerek şubat tatillerinde gerekse yaz tatillerinde çocuklara yönelik etkinlikler hazırladıklarını ve buna önem verdiklerini söyledi.



Çocuklara seslenen Güngördü, “Sizleri çok seviyorum, çünkü sizler gelecekte bu toplumun yöneticileri, öğretmenleri, belediye başkanları ve belki de cumhurbaşkanı olacaktır. Derslerinizin yanında spora ve sanata önem vermenizi istiyoruz. Çünkü spor ve sanatla uğraşanlar dünyada barış için de uğraşmış olurlar” dedi.



