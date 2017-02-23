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23 Şubat 2017 Perşembe 15:18

Girne Belediyesi Yaşlılara Yönelik Hizmetlerini Sürdürüyor

Girne Belediyesi Yaşlılara Yönelik Hizmetlerini Sürdürüyor
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Girne Belediyesi, “İkinci Bahar Projesi” kapsamında yaşlılara yönelik hizmetlerini sürdürüyor. Girne Belediyesi çalışanları tarafından her gün düzenli olarak yaşlıların tansiyon, şeker ve kolesterol ölçümü yapılıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Girne Belediyesi, 2006 yılından beridir “İkinci Bahar Projesi” kapsamında kent sınırları içerisinde yaşayan yaşlılara sağlık, sosyal etkinlik ve yardım hizmetleri veriyor.

Her gün düzenli olarak Girne Belediyesi çalışanları tarafından yaşlıların tansiyon, şeker ve kolesterol ölçümü evlerinde yapılırken, Zeytinlik muhtarlık binasında Perşembe günleri 8.30-10.30 saatleri arasında yaşlıların rutin kontrolleri gerçekleştiriliyor.

Bazı prosedüre uygun 65 yaş üzeri üyelere ve yatalak durumda olanlara ise kuaförlük hizmeti, ilaç ve bez gibi yardımlar da yapılıyor. Evden dışarı çıkamayacak olanlara aşı hizmeti verilirken, hastaneye gitmek zorunda olan yaşlılara da ulaşım hizmeti sunuluyor.

Yaşlılar gelenekselleşen yeni yıl yemeğinde bir araya getirilirken, geziler düzenlenerek ülkenin her köşesini görmeleri sağlanıyor.

GÜNGÖRDÜ: “YAŞLILAR EN KIYMETLİ HAZİNEMİZDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaşlılara verilen önem ve sorunların çözümünün önemine işaret ederek, Girne Belediyesi’nin yaşlıların hayatını kolaylaştırmak ve daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Güngördü, İkinci Bahar Projesi kapsamında sağlık, sosyal etkinlik ve yardım hizmetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, yaşlılara ve onların sorunlarına sahip çıkmanın insanlık ve yurttaşlık görevi olduğuna vurgu yaptı.

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