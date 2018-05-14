Girne Belediyesi TSM Topluluğu “Neşeli Şarkılar Konseri” Düzenliyor...



Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Topluluğu, “Neşeli Şarkılar Konseri” düzenliyor.



Girne Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Şef İhsan Gürel yönetiminde, , yarın ve 17 Mayıs Perşembe akşamları gerçekleştirilecek konser Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda saat 20:30’da başlayacak.



Katılımın ücretsiz olduğu konsere 0533 870 20 15 numaralı telefondan rezervasyon yapılabilir.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 20 yıldan fazladır, özveri ve emekle çalışan koronun Girne ve kentin sanat yaşamı için önemli olduğunu kaydetti.



Güngördü, “Yoğun tempolu hayatlarımız içerisinde koromuzun bizlere neşeli şarkılarıyla yaşatacağı bu akşama müziksever herkesi bekliyoruz” dedi.



