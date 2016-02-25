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Girne Belediyesi, Topladığı Kitapları Dağıtmaya Başladı

Girne Belediyesi’nin “Saklama Bağışla, Her Gönüllüden Bir Kitap” adlı kampanyası çerçevesinde topladığı kitaplar, Kıbrıs ve Türkiye’deki çeşitli yerlere gönderildi.

Girne Belediyesi, Topladığı Kitapları Dağıtmaya Başladı

Girne Belediyesi’nin “Saklama Bağışla, Her Gönüllüden Bir Kitap” adlı kampanyası çerçevesinde topladığı kitaplar, Kıbrıs ve Türkiye’deki çeşitli yerlere gönderildi.

25 Şubat 2016 Perşembe 12:00
Girne Belediyesi, Topladığı Kitapları Dağıtmaya Başladı
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“SAKLAMA BAĞIŞLA, HER GÖNÜLLÜDEN BİR KİTAP” KAMPANYASINDA TOPLANAN İKİNCİ EL KİTAPLAR KIBRIS VE TÜRKİYE’NİN ÇEŞİTLİ YERLERİNE GÖNDERİLİYOR

Girne Belediyesi’nin “Saklama Bağışla, Her Gönüllüden Bir Kitap” adlı kampanyası çerçevesinde topladığı kitaplar, Kıbrıs ve Türkiye’deki çeşitli yerlere gö6 (.)nderildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bir kısım kitap Karpaz Gençlik Merkezi ve Lapta Yavuzlar Lisesi’nin yanı sıra Bağlıköy ve Doğancı köylerine verilmek üzere Lefke Belediyesi’ne verildi. Kitaplar ayrıca Türkiye’de Ovacık Belediyesi Halk Kütüphanesi, Niğde Kemerhisar Belediyesi ve Niğde Çiftlik İlçesine bağlı Azatlı Köyü İlkokulu’na ulaştırıldı.

GÜNGÖRDÜ: “ESKİ KİTAPLAR OKUMAYANLAR İÇİN YENİDİR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, konuyla ilgili açıklamasında, “eski kitaplarınız okumayanlar için yenidir” düşüncesiyle halk ve çeşitli kurum ve kuruluşlardan toplanan kitapları ihtiyaçlı yerlere ulaştırma hedefiyle yola çıktıklarını ifade ederek,  kitapların gönderilen yerlere ulaşmasının mutluluğunu yaşamakta olduklarını dile getirdi.

Güngördü, bir öğretmenin talebi üzerine Niğde’de Çiftlik İlçesine bağlı Azatlı Köyü’ndeki ilkokula kitap-kalem gönderdiklerini belirtti.

“SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DEVAM EDECEĞİZ”

Girne Belediyesi’nin sosyal sorumluluk projelerine devam edeceğini belirten Güngördü, kampanyaya ilgi gösterip, kitap bağışında bulunan kurum-kuruluş ve halka teşekkür etti.

Okunan kitapların farklı insanlara ulaşması ve onların da bu kitaplardan yararlanmasının önemine işaret eden Güngördü, kitap saklama ve saklanan kitapların yeniden değerlendirilme alışkanlıklarının oluşmasına da katkı sağlamak istediklerini kaydetti.

İlk etapta temas içinde olduklar yerlere kitap göndermeye başladıklarını belirten Güngördü, kitap ihtiyacı olan gençlik merkezi, spor kulübü, okul gibi kurum ve kuruluşların belediyeyle iletişime geçmelerini istedi.

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