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24 Şubat 2017 Cuma 11:47

Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nden Güngördü’ye Ziyaret

Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Müge Değirmencioğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi Tenis Kulübü'nden Güngördü'ye Ziyaret
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 Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Müge Değirmencioğlu, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’yü ziyaret etti.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Girne Belediyesi Tenis Kulübü Tüzüğü’nde değişikliğe gidileceği belirtilerek, önümüzdeki günlerde yapılacak bir genel kurul toplantısıyla üyelerin değişiklik hakkında bilgilendirilerek tüzüğe son şeklinin verileceği kaydedildi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne halkı ve gençliğinin tenise ilgisinin sevindirici olduğunu belirtti.

Sporun gençliğin kötü alışkanlıklardan uzaklaşmasında büyük katkısı olduğunu söyleyen Güngördü, tesis kulübü içerisinde yakın zamanda düzenlemeler yaparak, kulübe salon kazandırıldığını, böylelikle kulübün daha ciddi bir görünüme kavuşturulduğunu, spora ve tenise katkılarının süreceğini kaydetti.

Güngördü, halkın hoşça vakit geçirebileceği ve tenis oynayabileceği Girne Belediyesi Tenis Kulübü’nün başarısını takdir ettiğini belirterek, kulübe emek veren yöneticilere teşekkür etti. 

Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Güçlüer Onurlu’nun ise, Güngördü’ye tüzük değişikliği hakkında bilgi vererek, amaçlarının kulübü daha ileriye taşımak olduğunu söylediği belirtildi.

Ziyaretin sonunda Girne Belediyesi Tenis Kulübü Başkanı Demet Güçlüer Onurlu ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Müge Değirmencioğlu, kulüp üyeleri adına Güngördü’ye kulübe yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür ederek plaket takdim etti.

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