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27 Eylül 2017 Çarşamba 15:17

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri Çöp Evi Temizledi

Girne’de çok kötü koşullarda yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve çıkan haberler ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı ev, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri tarafından temizlendi.

Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri Çöp Evi Temizledi
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 Girne’de çok kötü koşullarda yaşamını sürdüren ve geçtiğimiz günlerde basına yansıyan ve çıkan haberler ardından Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan 72 yaşındaki Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı ev, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi ekipleri tarafından temizlendi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle son bir yıldır yatalak halde yaşayan Ahmet Levent Akın’ın yaşadığı yerin kokudan durulmayacak, çöplük içinde ve farelerle dolu olduğunun basına yansımasının ardından, Girne Belediyesi Temizlik Şubesi Ekipleri Akın’ın yaşadığı yeri ve bahçeyi temizledi.

Bölgeden iki konteyner çöp çıkarıldı.

GÜNGÖRDÜ: “DEVLET İHTİYAÇLI BİREYLERE SAHİP ÇIKMALIDIR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Ahmet Levent Akın ile ilgili haberleri basından okuduğunu belirterek, 72 yaşındaki bu adamın çöp ev bile denmeyecek bir ortamda akciğer kanseri ile savaştığı yönündeki haberlerin ardından ekiplerini buraya yönlendirdiklerini söyledi.

Güngördü, ülkede ve Girne’de böylesine insanlık dramlarının yaşanmasının çok üzücü olduğunu dile getirerek, devletin, beslenme, barınma ve sağlık konusunda ihtiyaçlı bireylere sahip çıkması gerektiğine işaret etti.

Güngördü, yaşlı adama belediye olarak da ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını kaydetti.

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