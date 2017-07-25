Girne Belediyesi Sokak Hayvanlarına Su Ve Mama Bırakılması İçin Çağrı Yaptı

Girne Belediyesi, sıcak havadan etkilenen sokak hayvanlarına gerek kapı önü gerekse kent içindeki yemlik ve suluklara su ve mama bırakılması için halka çağrı yaptı.

Girne Belediyesi, sıcak havadan etkilenen sokak hayvanlarına gerek kapı önü gerekse kent içindeki yemlik ve suluklara su ve mama bırakılması için halka çağrı yaptı.

Girne Belediyesi Sağlık Şube Amiri Naile Soyel, kentin sağlık ve huzuru için çalışan belediyenin sosyal sorumluluk kapsamında sokak hayvanlarını da düşündüğüne vurgu yaparak, bu çabalara Girnelilerin de katkı koyabileceğini söyledi.

Vatandaşların kent içerisinde belli noktalara yerleştirilmiş yemlik ve suluklara yem ve su takviyesi yapabileceğini ifade eden Soyel, bu çerçevede bazı dükkan sahiplerinin sokak hayvanlarına mama ve su vermesinin mutluluk verici olduğunu belirtti.

Bunun için esnafa teşekkür eden Soyel, “kapı girişlerine koyulacak bir kap su, kolay ve basit görünse de sokak hayvanlarının yaşamı için hayati öneme sahip” dedi.