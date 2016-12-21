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21 Aralık 2016 Çarşamba 14:55

Girne Belediyesi, KTEZO Ve K.T. Sıhhi Tesisatçılar Birliği İle İş Birliği Protokolü İmzaladı

Girne Belediyesi, KTEZO Ve K.T. Sıhhi Tesisatçılar Birliği İle İş Birliği Protokolü İmzaladı
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Girne Belediyesi, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ile Kıbrıs Türk Sıhhi Tesisatçılar Birliği (KTSTB) arasında İş Birliği Protokolü imzalandı.

Girne Belediyesi Leymosun Kültür Evi’nde gerçekleşen protokol imza töreninde konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne’nin 2014’ten beri ülkede yatırım ve yapılaşmanın en fazla yapıldığı bölge olduğuna dikkat çekerek, yapılarda denetim ve kalitenin büyük önem taşıdığını söyledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Nidai Güngördü, özellikle inşaat alanında yapılan işlerde denetimin sağlanması ve yaşanan sıkıntıların aşılması için adım attıklarını ifade etti. KTEZO ile KTSTB ile yapılacak işbirliğinin kaçakların önlenmesi, yapılan işlere kalite ve denetim gelmesi, merdiven altı mesleklerin bertaraf edilmesi, suyun her haneye eşit dağıtılmasına kadar birçok konuya katkı sağlayacağına dikkat çeken Güngördü, bu işbirliğinin kente önemli fayda sağlayacağını belirtti.

Güngördü, protokolün 2 Ocak 2017 tarihinden itibaren yürülüğe gireceğini belirterek, işbirliğinin diğer belediyelere de örnek olmasını diledi.

KAMBER: “İŞ YAPANLAR KAYIT ALTINA ALINACAK”

KTEZO Başkanı Mahmut Kamber ise, protokolün amaçları hakkında bilgi vererek, ülkede mesleklerin tanımlanmamış olmasından dolayı bazı sıkıntılar yaşandığını ifade etti.

Mahmut Kamber, kaçak işgücünün en yoğun olduğu alanın inşaat sektörü olduğunu anlatarak, sektöre hizmet veren meslek gruplarını kayıt altına almak için çalışma yaptıklarını söyledi.

Ülke genelinde her sektörün, yerel yönetimler tarafından planlanmasının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Kamber, bu protokolle, sıhhi tesisat ve mekanik alanında tüketiciye kaliteli hizmet verileceğini belirtti.

ARDIÇ: “KALİTELİ İŞLER YAPILACAK”

Kıbrıs Türk Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç, meslek gruplarına destek veren Girne Belediyesi’ne teşekkür ederek, yapılan protokolle, kentte sıhhi tesisat ve mekanik konusunda daha kaliteli hizmetlerin ortaya çıkacağını dile getirdi. 

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