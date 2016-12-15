Girne Belediyesi, Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi İçin Sözleşme İmzaladı

Girne Belediyesi, Girne Deniz Şehitliği ile Girne Halk Evi arasındaki “Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi”nin 1. etabının yapımı için Adil Construction Ltd. ile sözleşme imzaladı.

Girne Belediyesi, Girne Deniz Şehitliği ile Girne Halk Evi arasındaki “Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi”nin 1. etabının yapımı için Adil Construction Ltd. ile sözleşme imzaladı.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye Girne Belediyesi adına Başkan Nidai Güngördü, şirket adına ise Şirket Direktörü Adil Görüş imza koydu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ve Girne Belediyesi öz kaynaklarıyla yapılacak ve 75 takvim gününde tamamlanacak birinci etap projesi, KDV hariç 794 bin 370 TL’ye mal olacak.

Proje kapsamında 110 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde perde duvar yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, geçmiş belediye başkanı döneminde yapımına başlanan, 6 ayda bitirilmesi hedeflenen ancak yıllar geçmesine rağmen henüz tamamlanamayan Girne Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi’nin ilk etabı olan “Karakız Plajı Rekreasyon Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi”nin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için belediye meclisi olarak girişim yaptıklarını söyledi.

Geçmiş çalışmalar nedeniyle Girne Deniz Şehitliği ile Girne Halk Evi arasında toprak kaymaları meydana geldiği geldiğini belirten Güngördü, Girne Halk Evi halı sahasının çöktüğü ve Karakız Otoparkı’nın zarar gördüğünü ifade etti.

Güngördü, göçüklerin önüne geçmek amacıyla bölgede seyir terasları için perde duvar yapılacağını da kaydetti.