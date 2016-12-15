Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

15 Aralık 2016 Perşembe 10:14

Girne Belediyesi, Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi İçin Sözleşme İmzaladı

Girne Belediyesi, Girne Deniz Şehitliği ile Girne Halk Evi arasındaki “Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi”nin 1. etabının yapımı için Adil Construction Ltd. ile sözleşme imzaladı.

Girne Belediyesi, Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi İçin Sözleşme İmzaladı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

 Girne Belediyesi, Girne Deniz Şehitliği ile Girne Halk Evi arasındaki “Kıyı Bandı Çevre Düzenleme Projesi”nin 1. etabının yapımı için Adil Construction Ltd. ile sözleşme imzaladı.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, sözleşmeye Girne Belediyesi adına Başkan Nidai Güngördü, şirket adına ise Şirket Direktörü Adil Görüş imza koydu.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nin katkıları ve Girne Belediyesi öz kaynaklarıyla yapılacak ve 75 takvim gününde tamamlanacak birinci etap projesi, KDV hariç 794 bin 370 TL’ye mal olacak.

Proje kapsamında 110 metre uzunluğunda ve 8 metre yüksekliğinde perde duvar yapılacak.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada, geçmiş belediye başkanı döneminde yapımına başlanan, 6 ayda bitirilmesi hedeflenen ancak yıllar geçmesine rağmen henüz tamamlanamayan Girne Kıyı Bandı Kentsel Tasarım ve Çevre Düzenleme Projesi’nin ilk etabı olan “Karakız Plajı Rekreasyon Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi”nin yarattığı tahribatı ortadan kaldırmak için belediye meclisi olarak girişim yaptıklarını söyledi.

Geçmiş çalışmalar nedeniyle Girne Deniz Şehitliği ile Girne Halk Evi arasında toprak kaymaları meydana geldiği geldiğini belirten Güngördü, Girne Halk Evi halı sahasının çöktüğü ve Karakız Otoparkı’nın zarar gördüğünü ifade etti.

Güngördü, göçüklerin önüne geçmek amacıyla bölgede seyir terasları için perde duvar yapılacağını da kaydetti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Girne BelediyesiSözleşme
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ Ve Beraberindeki Heyetle Görüştü Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...
BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME KONUSUNDA CUMHURBAŞKANI'NDAN ONAY ALDIĞI İFADELERİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR" BURCU: "DENKTAŞ'IN MAKAM ARAÇLARINI YENİLEME...
Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi Büyükbaş Hayvan Tazminatları Ödendi
AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR OLACAK” AKINCI: “CENEVRE'DE 2 TARAF VE 3 GARANTÖR...
50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri Sergisi” 50 Amatör Sanatçıdan “Lefkoşa Suriçi Atölyeleri...
Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var Dikkat! Yarın Bu Bölgelerde Elektrik Kesintisi Var
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

Tatar, Gaziantep Bağımsız Milletvekili Özdağ...

Haberi Oku