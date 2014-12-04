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Girne Belediyesi Kent Kurultayı Öncesi Çocukları Kabul Etti

Girne Belediyesi, Girne Kent Kurultayı öncesi, tüm bölge ilkokullarına resmi bir davetiye göndererek, çocukların da yerel yönetim sürecine katkı koymasını sağladığını açıkladı.

Girne Belediyesi Kent Kurultayı Öncesi Çocukları Kabul Etti

Girne Belediyesi, Girne Kent Kurultayı öncesi, tüm bölge ilkokullarına resmi bir davetiye göndererek, çocukların da yerel yönetim sürecine katkı koymasını sağladığını açıkladı.

04 Aralık 2014 Perşembe 16:51
Girne Belediyesi Kent Kurultayı Öncesi Çocukları Kabul Etti
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Girne Belediyesi, Girne Kent Kurultayı öncesi, tüm bölge ilkokullarına resmi bir davetiye göndererek, çocukların da yerel yönetim sürecine katkı koymasını sağladığını açıkladı.

Girne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden yapılan açıklamaya göre; bu bağlamda, Karaoğlanoğlu İlkokulu-23 Nisan İlkokulu - Hasan Cafer İlkokulu ve GAÜ Kolej öğrencileri hazırladıkları kompozisyon ve resimleri Belediye Başkanı’na teslim etti.

Konu ile açıklama yapan Belediye Başkanı Nidai Güngördü; “Biz tüm çocuklarımıza ‘Nasıl Bir Girne Hayal Ediyorsunuz’ diye sorduk, onlarda bize hayallerindeki Girne’yi, bizlere resim ve kompozisyon olarak sundular. Çok yaratıcı çocuklarımız var. Onları dinledikçe inanılmaz güzel öneriler ve talepler alıyoruz. Yaşadıkları kentte kendilerinin de söz sahibi olması ve aidiyet duygusu hissetmelerini amaçlıyoruz” dedi.

Güngördü, çocukların kent kurultayında düşüncelerini özgürce dile getirerek, büyüklere ve kamuoyuna önemli mesajlar vereceklerini düşündüğünü belirterek, çocuklara, ülke ve dünya sorunlarına karşı duyarlılık yaratmayı, kendi sorunları hakkında düşündürmeyi ve kendi çözümlerini üretmelerini sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Girne Belediyesi Kent Kurultayı ile ilgili basın toplantısı 9 Aralık Salı günü sabah saat 10.30’da Merit Park Otel’de gerçekleşecek. Kurultay ise 12-13 Aralık’ta Merit Park Hotel’de yapılacak.

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