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Girne Belediyesi Kent Kurultayı 12-13 Aralık’ta Gerçekleşecek

Girne Belediyesi Kent Kurultayı, 12- 13 Aralık’ta Merit Park Otel’de gerçekleşecek.

Girne Belediyesi Kent Kurultayı 12-13 Aralık’ta Gerçekleşecek

Girne Belediyesi Kent Kurultayı, 12- 13 Aralık’ta Merit Park Otel’de gerçekleşecek.

06 Aralık 2014 Cumartesi 13:22
Girne Belediyesi Kent Kurultayı 12-13 Aralık’ta Gerçekleşecek
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 Girne Belediyesi Kent Kurultayı, 12- 13 Aralık’ta Merit Park Otel’de gerçekleşecek.

Girne Belediyesi basın ve halkla ilişkiler biriminden yapılan açıklamaya göre, belediye, Kooperatif Bankası ile Merit Park Hotel’in sponsorluğunda gerçekleşecek kent kurultayı öncesinde 9 Aralık Salı günü saat 10:00’da Merit Park Otel’de basın toplantısı düzenlenecek.

Belediye, düzenlenecek kent kurultayına sponsor olacak Limasol Türk Kooperatif Bankası ile protokol imzaladığını bildirdi.

Limasol Türk Kooperatif Bankası Genel Müdürlük binasında yer alan imza törenine,  Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü,  Belediye Müdür Vekili Ali Teknikel, Belediye Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Limasol Türk Kooperatif Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler, LTKB Genel Müdür İlkin Yoğurtçuoğlu, LTKB Kurumsal İletişim Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve LTKB Yönetim Kurulu Başkanı Asistanı - Yönetim Kurulu İdari Müdürü Akıle Tatarlar katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; kurultayı Girne kentini daha yaşanılabilir hale getirmek, 7’den 70’e herkesin fikrine önem vermek ve herkesi "kentin sakini değil sahibi olmaya” davet etme anlayışıyla gerçekleştireceklerini kaydetti.

Çocukların kurultayda düşüncelerini özgürce dile getirerek, büyükler ve kamuoyuna önemli mesajlar vereceklerine inanç belirten Güngördü, gezdikleri bölge okullarında öğrencilere “Nasıl Bir Girne Hayal Ediyorsunuz’ şeklinde soru yönelttiklerini onların da bunu yazdıkları kompozisyon ve çizdikleri resimlerle ifade ettiklerini belirtti.

Böylesi bir etkinliğe Limasol Türk Kooperatif Bankası’nın sponsor olması ve belediyeye destek vermesinin önemli olduğunu ifade eden Güngördü, LTKB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kemaler’e teşekkür etti.

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