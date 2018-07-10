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Girne Belediyesi ile Devrimci Genel İş arasında uzlaşıya varıldığı açıklandı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası, Girne Belediyesi yönetimi ile sendika arasında geçtiğimiz haftadan beridir yaşanan sıkıntıların, karşılıklı iyi niyet ve diyalog süreçlerinin ardından çözüldüğünü duyurdu.

Girne Belediyesi ile Devrimci Genel İş arasında uzlaşıya varıldığı açıklandı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası, Girne Belediyesi yönetimi ile sendika arasında geçtiğimiz haftadan beridir yaşanan sıkıntıların, karşılıklı iyi niyet ve diyalog süreçlerinin ardından çözüldüğünü duyurdu.

10 Temmuz 2018 Salı 07:55
Girne Belediyesi ile Devrimci Genel İş arasında uzlaşıya varıldığı açıklandı

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Dev-İş) bağlı Devrimci Genel İş Sendikası, Girne Belediyesi yönetimi ile sendika arasında geçtiğimiz haftadan beridir yaşanan sıkıntıların, karşılıklı iyi niyet ve diyalog süreçlerinin ardından çözüldüğünü duyurdu.

Devrimci Genel İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Naşit yazılı açıklamasında, seçimlerden sonra 12 personelin yaptıkları işler dışında başka işlerde görevlendirildiğini ve bu durumun çeşitli sıkıntılara ve huzursuzluklara neden olduğunu anımsattı.
Naşit, sendika ile Girne Belediyesi yönetimi arasında geçtiğimiz haftadan beridir gerçekleşen toplantıların ardından tarafların karşılıklı anlayış çerçevesinde olumlu adımlar atması sonucunda yaşanan sıkıntıların büyümeden çözüldüğünü, söz konusu 12 kişiyle ilgili olarak diyalog sürecinin sonunda yeni bir düzenleme yapıldığını bildirdi.

Herhangi bir kurumda personelle ilgili değişikliklere veya benzeri uygulamalara gidileceği zaman o iş yerinde tarafların-paydaşların katılacağı diyalog süreçlerinin işletilerek karara varılmasının o iş yerindeki demokratik mekanizmalar ve iş huzuru anlamında en olumlu yöntem olacağını vurgulayan Ömer Naşit, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve yönetiminin yapıcı ve iyi niyetli tavrıyla sorununun kısa sürede çözüldüğünü ve iş barışının sürdüğünü kaydetti.

Devrimci Genel İş Sendikası Başkanı Ömer Naşit, DEV-İş’in bugün 10 farklı belediyede, özel sektörde ve bazı kooperatiflerde örgütlü bir federasyon olduğunu vurguladı.
Naşit, zaman zaman her iş yerinde farklı şiddet ve boyutlarda sıkıntılar baş gösterdiğine işaret ederek, DEV-İŞ’in geçmişten beri sınıf sendikacılığı zemininde emek mücadelesi verdiğini dile getirdi.
Naşit, DEV-İŞ’ekendilerinden bağımsız olarak ne işverenlerin ne de siyasilerin çıkar ilişkilerinin hesaplaşma nesnesi olarak yaklaşılmasına izin vermeyeceklerinin de altını çizdi.
 

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Son Güncelleme: 10.07.2018 11:24
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