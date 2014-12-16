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Girne Belediyesi, GAE’nin Girne İçin Hazırladığı “Memnuniyet Raporu”nu Açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) büyesinde faaliyet gösteren Girne Araştırmaları Enstitüsü, Girne Kent Kurultayı için hazırladığı memnuniyet raporunu açıkladı.

Girne Belediyesi, GAE’nin Girne İçin Hazırladığı “Memnuniyet Raporu”nu Açıkladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) büyesinde faaliyet gösteren Girne Araştırmaları Enstitüsü, Girne Kent Kurultayı için hazırladığı memnuniyet raporunu açıkladı.

16 Aralık 2014 Salı 14:47
Girne Belediyesi, GAE’nin Girne İçin Hazırladığı “Memnuniyet Raporu”nu Açıkladı
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“GİRNELİLER LİMANI GERİ İSTİYOR”

 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) büyesinde faaliyet gösteren Girne Araştırmaları Enstitüsü, Girne Kent Kurultayı için hazırladığı memnuniyet raporunu açıkladı.

Girne Araştırma Enstitüsü (GAE), geçtiğimiz hafta gerçekleşen Girne Kent Kurultayı için yaptığı iki araştırma ile Girne’de yaşayanların kentten beklentilerini saptamaya çalıştı.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Girne Kent Kurultayı’na sunulan araştırma sonuçlarına göre, Girne’de yaşayanlar halen daha Girne kent merkezinde eğlenmek ve sosyal ihtiyaçlarını kent merkezinde gidermek istiyor.

ÖĞRENCİLERE GÖRE TOPLU TAŞIMA VE KONAKLAMADA SIKINTI VAR

Yüksek öğrenim için Girne’yi seçen öğrenciler ise kentteki güvenlikten memnun görünüyor. Öğrencilerin şikâyet ettikleri konuların başında toplu taşıma ve konaklama olanakları geliyor.

OKULLAR VE DEVLET DAİRELERİ MERKEZDE KALSIN

Girne halkının devlet daireleri ile okulların kent merkezinden taşınmasını istemediği de araştırmanın  sonuçlarından biri olarak ortaya çıktı. Girne halkının % 67.8’i devlet dairelerinin; % 65.3’ü ise okulların kent merkezinde kalmasını istiyor.

Bu verilerin bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirten GAE yetkilileri ise, araştırma sonucunun, “Girne halkının eski liman ve çevresinin kent merkezi olarak düzenlenmesi ve halka kazandırılmasını talep ettiğinin saptanması” olduğunu belirttiler.

HALKIN VE ÖĞRENCİLERİN BEKLENTİLERİ

GAE tarafından yapılan araştırma ile Girne halkının ve Girne’de yüksek öğrenim gören öğrencilerin beklentileri de saptandı. Buna göre, Girne halkı en fazla toplu taşıma olmamasından şikâyetçi. Bunu sağlık ve kanalizasyon hakkındaki şikayetler izliyor. Girne halkının, su, çöp toplama ve temizlik hizmetlerinden ise memnun olduğu görülüyor.

Girne’de yaşayan öğrencilerin ise kentteki güvenlikten memnun oldukları saptandı. Öğrenciler en büyük önemi de yine güvenliğe veriyorlar.

Girne halkı gibi, Girne’de yaşayan öğrenciler de en fazla toplu taşıma olanaklarından şikâyet ediyorlar. Araştırmada, öğrencilerin en az tatmin olduğu hizmet, toplu taşıma hizmeti olarak ortaya çıktı.

Öğrencilerin en düşük seviyede tatmin olduğu ikinci konu ise konaklama olarak belirlendi. Kentte yeterli sağlık tesisinin ve hizmetinin olmaması da öğrencilerin sorunları arasında üçüncü sırada yerini alıyor.

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