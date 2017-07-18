Girne Belediyesi, Futbolda Kıbrıs Kupasını Kazanan Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’ne 40 Bin Tl Bağışta Bulundu

Girne Belediyesi, futbolda Kıbrıs Kupası’nı kazanan Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü’ne (TOL) 40 bin TL bağışta bulundu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Türk Ocağı Limasol Spor Kulübü yöneticilerini kabul etti.

Nidai Güngördü, Girne Belediyesi sınırları içerisinde yer alan TOL’un gösterdiği başarının kendilerini onurlandırdığını belirterek, Girne Belediyesi meclis üyelerinin aldığı bir kararla kulübe 40 bin TL katkıda bulunmayı kararlaştırdıklarını ifade etti.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, TOL Başkanı Fahri Altınör ise Girne Belediyesi’nin her zaman kendilerine yardımcı olduğunu belirterek, yapılan katkıdan dolayı Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile meclis üyelerine teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Başkan Güngördü, 40 bin TL tutarındaki çeki Fahri Altınör’e takdim etti.