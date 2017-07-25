Girne Belediyesi ‘Ebeveyn Destek Programı’nda Dersler Bugün Başlıyor

Girne Belediyesi’nin “her şey sağlıklı ve mutlu bir nesil için” sloganıyla kentte yaşayan anne babalara yönelik hazırladığı; ‘Ebeveyn Destek Programı’nda (Anne- Baba Okulu) dersler bugün başlıyor.

Girne Belediyesi’nin “her şey sağlıklı ve mutlu bir nesil için” sloganıyla kentte yaşayan anne babalara yönelik hazırladığı; ‘Ebeveyn Destek Programı’nda (Anne- Baba Okulu) dersler bugün başlıyor.

Girne Belediyesi basın biriminden yapılan açıklamaya göre, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurçin İncirli’nin vereceği, “Beslemek mi? Büyütmek mi?” başlığı adı altında çocukların aşı takvimi, hastalıkları ve koruma yöntemleri, sağlıklı fiziksel gelişimlerini kapsayacak ilk ders, 19:00-21:00 saatleri arasında Girne Anafartalar Lisesi’nde yer alacak.

Program hakkında bilgi almak isteyen ebeveynler; 0392 815 21 19 ve ALO 185 Girne Belediyesi Beyaz Masa hattından bilgi alıp kayıt yaptırabilecek.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sağlıklı bir nesil ve toplum için ailenin önemine işaret ederek, anne ve babaları çocukları için öğrenmeye davet etti.

Girne Belediyesi olarak kentte düzenlemekte oldukları çeşitli seminerlerle halkı bilinçlendiren eğitimler vermeye özen gösterdiklerini belirten Güngördü, yaz dönemi boyunca açılacak Ebeveyn Destek Programı’nda kapsamlı bir çalışma gerçekleştireceklerini kaydetti.

Alanında uzman kişilerle verilecek derslerin ailelere çocuk yetiştirmede önemli bilgiler sunacağını ifade eden Güngördü, bunun Girne’de kısa bir süre sonra hizmete koymayı planladıkları Aile Danışma Merkezi için de bir ön çalışma niteliğinde olacağını ifade etti.

PROGRAM

“26 Temmuz, saat 19:00-21:00 saatlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel; “Çocuk ve ergenlerde riskli davranışlar (şiddet, bağımlılıklar, güvenli internet kullanımı)”, 27 Temmuz 19:00-21:00 saatlerinde Uzman Diyetisyen Feriha Balkır; “Çocuk ve Ergenlerde Sağlıklı Gelişim”, 28 Temmuz, 19:00-21:00 saatlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel; “Öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklara yaklaşım”,

29 Temmuz saat 09:00-11:00 saatlerinde Uzman Psikolojik Danışman Süheyla Timuçin Acar; “Çocuklarda sınır koyma” ve 13:00-15:00 saatlerinde Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel; “Çocuğumu istismar ve riskli durumdan nasıl korurum?”