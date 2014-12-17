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Girne Belediyesi Çarşı Kontrollerini Yoğunlaştırdı

Girne Belediyesi’nin, kentin genel düzeninin ve halk sağlığının korunması amacıyla başlattığı çarşı kontrollerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Girne Belediyesi Çarşı Kontrollerini Yoğunlaştırdı

Girne Belediyesi’nin, kentin genel düzeninin ve halk sağlığının korunması amacıyla başlattığı çarşı kontrollerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

17 Aralık 2014 Çarşamba 14:19
Girne Belediyesi Çarşı Kontrollerini Yoğunlaştırdı
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 Girne Belediyesi’nin, kentin genel düzeninin ve halk sağlığının korunması amacıyla başlattığı çarşı kontrollerini yoğunlaştırdığı bildirildi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre,  son bir ay içinde 120 işyeri rutin denetimlere tabi tutularak yasal yükümlülükleri yazılı olarak hatırlatılırken,  100’e yakın iş yeri sahibi de Girne Belediyesi’ne başvurarak izinlendirme işlemlerini gözden geçirdi.

Rutin çarşı kontrollerinde belediye işletme izinleri, tabela ve kaldırım işgalleri hususlarında işletmelerin uymaları gereken kurallar hatırlatılarak, Girne çarşısında ve genel olarak kentte herhangi bir meslek dalında faaliyet göstermekte olan yerlerin yasal yükümlülüklerini yerine getirmeleri istendi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü yaptığı açıklamada; çarşı bölgesi ve Girne kent genelinde halkın daha rahat ve huzurlu bir ortamda alışveriş yapabilmesini hedeflediklerini belirterek, esnafa yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi hususunda gösterdikleri duyarlılık ve iş birliği için teşekkür etti.

Kentin sosyo ekonomik dinamikleri açısından büyük bir önem taşıyan çarşı düzeninin sağlanması için Belediye Zabıta Kolluk Birimi’nin düzenli bir şekilde denetimlerini sürdüreceğini vurgulayan  Güngördü, esnaf ve işletmecilerin yasal olarak eksikliklerini tamamlaması gerektiğini, aksi durumda cezai yaptırımların uygulanacağını hatırlattı.

Güngördü, Girne kentindeki işyeri sahiplerini işletme izinlerini yenilemeye davet etti.

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