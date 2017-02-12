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12 Şubat 2017 Pazar 09:24

Girne Belediyesi “Bina Güvenliği Ve Yapı Denetimi” Uygulamasına Başladı

Girne Belediyesi 'Bina Güvenliği Ve Yapı Denetimi” Uygulamasına Başladı
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Girne Belediyesi, “Bina Güvenliği ve Yapı Denetimi” uygulamasına başladığını bildirdi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre inşaat ruhsatına başvuru aşamasında odalardan alınan kontrollük belgelerine ek olarak, Belediye İmar Bölümü’nden “işe başlama belgesi” almadan inşaata başlanamayacak.

İnşaata başlama sürecinde mal sahibinin Girne Belediyesi’ne Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği’nden onaylı İnşaat Müteahhitliği Belgesini sunarak, işe başlamak için başvuru yapması gerektiği; başvuru onaylandıktan sonra ise Kontrol Mimarı, Kontrol İnşaat Mühendisi, Müteahhit ve Belediye İmar Şubesi Teknik Elemanları ile birlikte kontrolün onaylanması gerektiği vurgulandı.

Bu meslek gruplarından birinin eksik olması halinde “işe başlama belgesi” verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, birim oluşturularak denetimlerin sıklaştırıldığı da ifade edildi.

“İNŞAATLARDA MAL VE CAN KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMİŞ OLACAK”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yapı denetiminin önemine işaret ederek, özellikle hızlı yapılaşma olan belediye sınırları içerisinde bunun daha da önemli olduğunu söyledi.

Güngördü, Kıbrıs Türk Müteahhitler Birliği ve Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği ile çeşitli toplantılar yaptıklarını ve denetimlerin başlaması için gerekli hazırlıkların tamamlandığını da belirtti. 

Binalarda yapı denetiminin çağdaş bir ülke ve sağlıklı bir inşaat sektörüne ulaşmak için gerekli olan bir sistem olduğunu söyleyen Güngördü, bu sistemin  yapıların mimar ve mühendisler sorumluluğunda ve kontrolünde inşa edilmesinin hedeflendiğini kaydetti. Güngördü, böylece inşaatlarda mal ve can kayıplarının önüne geçilmiş olunacağını da söyledi.

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