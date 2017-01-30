Girne Belediyesi, Beylikdüzü Hayvan Barınağında İncelemelerde Bulundu

Girne’ye kazandırılmak istenen “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi” için Beylikdüzü Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde uygulanan modeli inceleyen heyet, barınak, ameliyathane, mutfak, engelli bölümü ve kedi evleri bölümünü gezdi, bilgiler aldı.

Belediyeden verilen bilgiye göre, Girne Belediyesi kardeş belediye Beylikdüzü Belediyesi’nin Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü ziyaret etti.