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28 Eylül 2017 Perşembe 11:12

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü, Barınak İnşaatını Yerinde İnceledi

Girne Belediyesi’nin sokak hayvanları için hazırladığı, “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi.

Girne Belediyesi Başkanı Güngördü, Barınak İnşaatını Yerinde İnceledi
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Girne Belediyesi’nin sokak hayvanları için hazırladığı, “Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi” ile ilgili çalışmaların sonuna gelindi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çevre Bakanlığı’na bağlı Orman Dairesi tarafından belediyeye tahsis edilen 10 dönüm arazi içerisine inşa edilen barınağın açılışının Ekim ayında yapılması planlanıyor.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, belediyeden teknik ekiple birlikte barınak inşaatını yerinde inceledi. Güngördü, barınağın ekipman eksikliğinin de tamamlanmasının ardından hizmet vermeye hazır olacağını söyledi.

GÜNGÖRDÜ: “EKİPMANLAR TAMAMLANIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Projesi’nde; hayvan aktivite alanları, misafirlerin hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceği aktivite alanı, çocuk oyun parkı, idari bina, klinik ve ameliyathane, kafeterya, mutfak, 20 araçlık park yeri, bekçi odası, duş, tuvalet bulunduğunu belirtti.

Güngördü, projenin, sadece bir barınak olarak tasarlanmadığını, aynı zamanda insanların hayvanlarla iç içe olabileceği, hayvanlarla birlikte zaman geçirebileceği, barınaktan hayvan sahiplenmek isteyenlerin kendilerini sınayabileceği, sokakta yaralanan veya hasta hayvanların tedavi edileceği bir yer olarak tasarlandığını kaydetti.

İdari ve teknik binalarla birlikte kafeterya binasının tamamlandığını, çocuk oyun parkı ve çevre düzenlemesinin yapıldığını belirten Güngördü, barınağa giden yolun giriş kısmının da asfalt döküldüğünü söyledi.
Güngördü, teknik ekipmanların tamamlanmasıyla birlikte barınağın önümüzdeki günlerde açılışının gerçekleştirileceğine işaret etti.

UZMAN VE GÖNÜLLÜLERDEN YARDIM ALINACAK

Güngördü, barınağın belediye denetiminde olacağını belirterek, uzman ve gönüllülerden de yardım alacaklarını dile getirdi.

Güngördü, hayvanların kısırlaştırılması, köpeklere çip takılması, halka açık yelerde köpek sahiplerinin köpeklerini tasma ile dolaştırması ve evlerinde hayvan besleyenlerin sorumlulukları konularında da farkındalık çalışması yapan ilk ve öncü belediye olduklarına dikkat çekti.

Girne Belediyesi’nin yıllardır Arapköy’deki hayvan barınağına katkı yaptığını belirten Güngördü, okullarda ise hayvan sevgisi ve bakımı konusunda yapılan çalışmalara da katkı koyduğunu sözlerine ekledi.

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