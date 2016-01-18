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Girne Belediyesi, Bandabuliya Ve Çevresinin Canlandırılması İçin Harekete Geçti

Girne Belediyesi tarafından, Bandabuliya ve çevresinin canlandırılması amacıyla Girne Belediye çalışanları, meclis üyeleri, teknik kişiler, turizm ve esnaf yetkililerinin de aralarında bulunduğu “Bandabuliya ve Çevresini Yeniden Düzenleme ve Canlandırma Komitesi” oluşturuldu.

Girne Belediyesi, Bandabuliya Ve Çevresinin Canlandırılması İçin Harekete Geçti

Girne Belediyesi tarafından, Bandabuliya ve çevresinin canlandırılması amacıyla Girne Belediye çalışanları, meclis üyeleri, teknik kişiler, turizm ve esnaf yetkililerinin de aralarında bulunduğu “Bandabuliya ve Çevresini Yeniden Düzenleme ve Canlandırma Komitesi” oluşturuldu.

18 Ocak 2016 Pazartesi 12:54
Girne Belediyesi, Bandabuliya Ve Çevresinin Canlandırılması İçin Harekete Geçti
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Girne Belediyesi, Bandabuliya Ve Çevresinin Canlandırılması İçin Harekete Geçti


 Girne Belediyesi tarafından, Bandabuliya ve çevresinin canlandırılması amacıyla Girne Belediye çalışanları, meclis üyeleri, teknik kişiler, turizm ve esnaf yetkililerinin de aralarında bulunduğu “Bandabuliya ve Çevresini Yeniden Düzenleme ve Canlandırma Komitesi” oluşturuldu.

Komite ilk toplantısını 15 Ocak tarihinde Bandabuliya’da gerçekleştirdi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye meclis kararı ile oluşturulan komiteye Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü başkanlık yaptı.

Toplantıya, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası Başkanı Mahmut Kanber, Turizmci Hüseyin Oskar, Eski Eserler Müzeler Dairesi Emekli Müdürü ve restorasyon uzmanı İlkay Feridun, Kent Kurultayı Ekonomi Komitesi üyesi Salih Coşar, belediye meclis üyeleri ve belediye teknik personeli katıldı.

“BANDABULİYA 7 YILDIR RANDIMANLI ÇALIŞMIYOR”

Güngördü, Bandabuliya ve çevresinin tarihi kent dokusu içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, yaklaşık 7 yıldır randımanlı çalışmayan Bandabuliya’nın, bölge ve kente bir değer katamadığını söyledi.

Güngördü, amaçlarının,Bandabuliya ile birlikte yakın çevresinin de kent yaşamına aktif bir şekilde katılımını sağlamak olduğunu ifade ederek, konuyla ilgili ortak akıl çerçevesinde bir karar üretebilmek için böylesi bir komitenin kurulması yönünde karar aldıklarını dile getirdi.

Güngördü, toplantıların sonuç alıcı bir şekilde yürütülmesi ve süratli karar üretmesi gerektiği üzerinde durarak, Bandabuliya’nın turizme katılabildiği oranda bölgede önemli bir ekonomik hareketlilik olacağına inancını dile getirdi.

“BU ŞEKLİYLE BÖLGEYİ OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Gerçekleştirilen ilk toplantıda komite üyelerinin tümünün de konu hakkında görüş ve düşüncelerini ortaya koyduğu belirtildi.

Bandabuliya’nın yıllardır pasif haliyle bölgeyi olumsuz etkilediği, katkı sağlayamadığı ifade edilerek, böylesi değerli bir yapının bölgeye ve turizme kazandırılmasının önemine dikkat çekildi.

Çalışma prensipleri hakkında karar alan komite, toplantı periyotlarını tespit etti. Bundan sonraki toplantıya bölgeden birkaç katılımcının daha katılımın  sağlanacağı, komitenin çalışmaları olgunlaştıktan sonra ise daha geniş katılımlı, halka bilgilendirme toplantısı yapılacağı belirtildi.

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Girne BelediyesiBandabuliya Ve Çevresinin Canlandırılması İçin Harekete Geçti
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