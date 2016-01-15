Girne Belediyesi Aileler İçin Seminer Düzenledi

Girne Belediyesi, “Çocuğunuza Sınır Koyma ve Etkin Disiplin Yöntemleri” konusunda seminer düzenledi.

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Leymosun Kültür Evi’nde Uzman Psikolojik Danışman Süheyla Timuçin Acar’ın verdiği seminere anne, babalar ve eğitimciler ilgi gösterdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi olarak kentte yaşayan insanlara sosyal, kültürel ve sanatsal anlamda katkı yapmak için özellikle kış aylarını kapsayan dönemlerde söyleşi ve seminerler düzenlediklerini söyledi.

Güngördü, semineri veren Uzman Psikolojik Danışman Süheyla Timuçin Acar’a teşekkür etti.

Güngördü, ayrıca, İstanbul Sultanahmet’teki saldırı olaylarından da büyük üzüntü duyduğunu dile getirerek, ölenlere rahmet ailelerine başsağlığı diledi.