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Girne Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Nedeniyle Yarın Şiir Ve Müzik Dinletisi Etkinliği Düzenleyecek

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yarın şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenleyecek.

Girne Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Nedeniyle Yarın Şiir Ve Müzik Dinletisi Etkinliği Düzenleyecek

Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yarın şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenleyecek.

07 Mart 2016 Pazartesi 11:39
Girne Belediyesi “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” Nedeniyle Yarın Şiir Ve Müzik Dinletisi Etkinliği Düzenleyecek
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Girne Belediyesi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle yarın şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenleyecek.

Girne Belediyesi basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, etkinlik saat 14.00’te Ramadan Cemil Meydanı’nda yer alacak.

Etkinlikte, Kıbrıslı Türk kadın şairler Neşe Yaşın, Fatoş Avcısoyu Ruso, Çiğdem Kutlu Güney, Bedia Balses, Fatma Akilhoca, Dervişe Güneyyeli Kutlu ve Tuğçe Tekhanlı’nın şiir dinletisi; Lütfiye Özipek’in de müzik dinletisi sunulacak.

GÜNGÖRDÜ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, toplumda önemli yere sahip olan kadın şair ve sanatçıların katılacağı etkinlikte, sanatın evrensel diliyle 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü bir şekilde anıp ve kutlayacaklarını ifade etti.

Etkinlik kapsamında Türk Kadınlar Konseyi Ankara, Adana, Amasya, Antalya, Antakya, Aydın, Denizli, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, İzmit, Lüleburgaz, Karaman, Kahramanmaraş, Menemen, Mersin, Nevşehir, Tarsus, Tekirdağ, Urla, Ünye şubelerinden ülkeye gelen kadınları Girne’de misafir etmekten mutluluk duyduklarını dile getiren Güngördü, tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutladı.

Güngördü, tüm sanatseverleri etkinliğe davet etti.

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Girne Belediyesi8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Nedeniyle Yarın şiir Ve Müzik Dinletisi Etkinliği Düzenleyecek.
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