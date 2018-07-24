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Girne Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı yapıldı

24 Haziran yerel seçimleriyle oluşan Girne Belediyesi Meclisi, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

Girne Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı yapıldı

24 Haziran yerel seçimleriyle oluşan Girne Belediyesi Meclisi, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

24 Temmuz 2018 Salı 12:09
Girne Belediye Meclisi’nin ilk toplantısı yapıldı

24 Haziran yerel seçimleriyle oluşan Girne Belediyesi Meclisi, ilk toplantısını dün gerçekleştirdi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü başkanlığındaki toplantıda yapılan seçimde, asbaşkan Hakan Onurlu, yedek asbaşkan ise Ziya Egemen Sencer oldu. 

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıda ayrıca disiplin kurulu, Belediyeler Birliği meclis üyeleri, toplu iş sözleşmesi, trafik, vergi ve kira, bütçe, kültür sanat ve sosyal işler, sokak ve cadde komite ile komisyonları oluşturuldu.

GÜNGÖRDÜ: “GEÇMİŞTEKİ GİBİ VERİMLİ ÇALIŞIP İYİ İŞLER YAPACAĞIZ”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü toplantıda yaptığı konuşmada, farklı siyasal gruplardan kişilerin meclis içerisinde yer aldığını, bir kısmı ile geçen dönem çalıştıklarını belirterek, yeni seçilen üyelerle birlikte geçmişteki gibi verimli çalışıp iyi işler yapacaklarına inandığını söyledi.

Güngördü, belediyenin gerek ekonomik gerek idari gerekse de sosyal anlamda istenilen seviyeye gelmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğine dikkat çekerek, komisyon ve komitelerde görev alan üyelere büyük görev düştüğünü ifade etti. 

Güngördü, yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 15:21
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