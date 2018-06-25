banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95852
ALTIN
189.011
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.1387
EURO
5.4311
Akıncı, Erdoğan’ı Tebrik Etti
Akıncı, Erdoğan’ı Tebrik Etti
Harmancı: ”Lefkoşalı Bir Kez Daha Güven Teyit Etti”
HARMANCI:” LEFKOŞALI BİR KEZ DAHA ...
TC Cumhurbaşkanı seçimi ilk sonuçlar
TC CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İLK SONUÇLAR
Yüksekten düşen kişi ağır yaralandı
YÜKSEKTEN DÜŞEN ŞAHIS YARALANDI
banner282

Girne Belediye Başkanlığına yeniden Güngördü seçildi

Girne Belediye Başkanlığına yeniden Güngördü seçildi

25 Haziran 2018 Pazartesi 05:46
Girne Belediye Başkanlığına yeniden Güngördü seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…     

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YENİDEN GÜNGÖRDÜ SEÇİLDİ

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde, Girne Belediye Başkanlığına yeniden Nidai Güngördü seçildi. YSK’nın açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Güngördü oyların yüzde 48.01’ini aldı.

Girne’de sandıkların tümü açılarak sayımı tamamlandıktan sonra sonuçlar şöyle açıklandı:

Toplam Sandık Sayısı:    60          

Açılan Sandık Sayısı:       60          

Kayıtlı Seçmen Sayısı:    17019   

Oy Kullanan Seçmen Sayısı:        9272     

Seçime Katılma Oranı:   %54,48

banner277
Geçerli Oy Sayısı:             8885     

Geçersiz Oy Oranı:          387        

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI              

Adayın Partisi    Aday Adı             Oy Toplamı         %

CTP               Birol Karaman (CTP)                2486    27.98

BAĞ54      Turgut Serdar (BAĞ54)             92          1.04

BAĞ52               Akın Akı (BAĞ52)               267        3.01    

BAĞ49     Ömer Dalgakıran (BAĞ49)        437         4.92

BAĞ51     Ersoy Karaaziz (BAĞ51)             46              0.52

BAĞ53  Nidai Güngördü (BAĞ53)            4266        48.01

BAĞ50       Sümer Aygın (BAĞ50)              1291         14.53

banner288
Son Güncelleme: 25.06.2018 08:59
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası'nda Başlıyor
“pangea Festival” Cuma Günü Alevkayası'nda Başlıyor
Habil Tülücü yeniden Paşaköy Belediye Başkanı seçildi
Habil Tülücü yeniden Paşaköy Belediye Başkanı seçildi
KKTC’de yerel seçim sonuçları...Altı ilçede belediye başkanları değişmedi
KKTC’de yerel seçim sonuçları...Altı ilçede belediye başkanları değişmedi
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ
Lapta Belediye Başkanı Mustafa Aktuğ
Sadıkoğlu 54.56’le yeniden İskele Belediye Başkanı seçildi
Sadıkoğlu 54.56’le yeniden İskele Belediye Başkanı seçildi
Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi
Gönyeli Belediye Başkanlığına yeniden Benli seçildi
Gazimağusa Belediye Başkanı tekrar İsmail Arter
Gazimağusa Belediye Başkanı tekrar İsmail Arter
Harmancı 52,84’le yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı...
Harmancı 52,84’le yeniden Lefkoşa Belediye Başkanı...
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak oldu
Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak oldu
Geçitkale Belediye Başkanlığına yeniden Hasan Öztaş seçildi
Geçitkale Belediye Başkanlığına yeniden Hasan Öztaş seçildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim