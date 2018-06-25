Girne Belediye Başkanlığına yeniden Güngördü seçildi

YEREL KURULUŞ ORGANLARI GENEL SEÇİMİ RESMİ OLMAYAN SEÇİM SONUÇLARI…

GİRNE BELEDİYE BAŞKANLIĞINA YENİDEN GÜNGÖRDÜ SEÇİLDİ

KKTC’de bugün yapılan yerel seçimlerde, Girne Belediye Başkanlığına yeniden Nidai Güngördü seçildi. YSK’nın açıkladığı resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, Güngördü oyların yüzde 48.01’ini aldı.

Girne’de sandıkların tümü açılarak sayımı tamamlandıktan sonra sonuçlar şöyle açıklandı:

Toplam Sandık Sayısı: 60

Açılan Sandık Sayısı: 60

Kayıtlı Seçmen Sayısı: 17019

Oy Kullanan Seçmen Sayısı: 9272

Seçime Katılma Oranı: %54,48

Geçerli Oy Sayısı:8885

Geçersiz Oy Oranı: 387

ADAYLARIN PUSULA SIRASINA GÖRE DAĞILIMI

Adayın Partisi Aday Adı Oy Toplamı %

CTP Birol Karaman (CTP) 2486 27.98

BAĞ54 Turgut Serdar (BAĞ54) 92 1.04

BAĞ52 Akın Akı (BAĞ52) 267 3.01

BAĞ49 Ömer Dalgakıran (BAĞ49) 437 4.92

BAĞ51 Ersoy Karaaziz (BAĞ51) 46 0.52

BAĞ53 Nidai Güngördü (BAĞ53) 4266 48.01

BAĞ50 Sümer Aygın (BAĞ50) 1291 14.53