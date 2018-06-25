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Girne Belediye Başkanı Güngördü Girne Halkına Teşekkür Etti!

Girne Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığına yeniden bağımsız olarak adaylığını koyan Nidai Güngördü, yüzde 48’i aşkın oyla rakiplerini geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 

Girne Belediye Başkanı Güngördü Girne Halkına Teşekkür Etti!

Girne Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığına yeniden bağımsız olarak adaylığını koyan Nidai Güngördü, yüzde 48’i aşkın oyla rakiplerini geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 

25 Haziran 2018 Pazartesi 14:18
Girne Belediye Başkanı Güngördü Girne Halkına Teşekkür Etti!

 Girne Belediye Başkanı ve Belediye Başkanlığına yeniden bağımsız olarak adaylığını koyan Nidai Güngördü, yüzde 48’i aşkın oyla rakiplerini geride bırakarak yeniden başkan seçildi. 
24 Haziran akşamı Ramadan Cemil Meydanı’nda toplanan halka seslenen Güngördü, öncelikle 4 yıl daha ona yetki veren tüm Girne halkına teşekkür etti. 
Güngördü, gerek 2014’te gerekse 2018’de yerel seçimlerinde kendisine destek veren Ulusal Birlik Partisi’ne, parti genel başkanı Hüseyin Özgürgün’e, parti meclisine ve parti milletvekilleri ile yöneticilere teşekkür etti. 
Yeniden Doğuş Partisi’nin de Girne’de 4 yıl boyunca  başarılı olan kendisine destek verdiği için teşekkür eden Güngördü, UBP Girne İlçesi yönetimi, UBP Kadın Kolları ve Girne Milletvekillerine de teşekkürlerini iletti.
Bunun yanında pek çok siyasi partinin belediye başkan adayı olmadığını ve bu partilerden de kendisine destek verenler olduğunu ifade eden Güngördü, onlara da desteklerinden dolayı teşekkür etti. 
Güngördü, “Seçim süreci çok kısaydı. Çok da yorulmuş olduğumu söyleyemem. Bu seçim sonucu ve sizlerin bu coşkusu bizlere 4 yıl daha ayakta durmaya yeter ve artar bile” dedi. 
Güngördü, “bu şehrin önemli bir şehir olduğunu ve bu şehirde herhangi bir belediye başkanının başkanlık yapmasının mümkün olmadığını” söyleyerek, bu şehrin mühendis istediğini, tecrübe istediğini kaydetti.
Güngördü konuşmasına şöyle devam etti:

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“Artık yarından sonra işimiz daha zordur. Biz zaten usta olarak işe başlamıştık. Dolayısıyla bu ustalık mertebesini bir kat daha artırarak nasıl ki bu şehirde imar planını yaptık, emirnameleri tarihe gömdük, nasıl ki yağmur suyu kanallarını yaptık, nasıl ki 24 bin ton asfalt döktük, nasıl ki 11 km kaldırım yaptık, yeni hedefimiz arıtma tesisini ıslah etmektir. Tüm Girne halkı bana güç verecek, ben de devlet üzerine baskı kuracağım. Arıtma tesisini 80 bin nüfusa göre yeniden düzenleyeceğiz. Bu konuda şehirde yaşayan herkesten, hangi partiden hangi sivil toplum örgütünden olursa olsun destek verecek ve bu kentin trafik ve kanalizasyon sorununu tarihe gömeceğiz. Çok yakında 23 trilyonluk yeni belediye binasına taşınacağız. Bu da bizim şehirde verdiğimiz hizmetin kalitesini artıracaktır. ” 
“ONLAR ÇAMUR ATTI. GİRNE HALKI İTİBAR ETMEDİ”
Girne Belediye personelinin son 10 gündür tehdit edildiğini savunan Güngördü, dört yılda kimseye ayrım yapmadığını, kimseye siyasi görüşünü sormadığını ifade ederek, buna karşı bu tür davranışları yapanlara tepki gösterdi.
Güngördü, “Onlar çamur attı, tehdit etti. Sonuç ortada. Girne halkı buna itibar etmedi” dedi. 
Şehirde bütün renkleri kucaklayacağını ifade eden Güngördü, kamu düzenini bozan, iş düzenini bozanların da yasalar önünde cezalandırılacağına dikkat çekti. 
 

Güngördü,belediye binasına girişte de 4 yıllık hizmet süresinde emeği olan belediye personeline ve Girne halkına teşekkür etti. 

Güngördü, şehrin 30 bin nüfustan 90 bin nüfusa yükseldiğine işaret ederek, tüm personelin özveriyle daha çok çalışmasına ihtiyaç olduğuna dikkat çekti. 
Güngördü, yeni dönemde personelin işe geliş gidiş saatleri ve iş performansının ve kurallara uymayan personelin yasal çerçevede değerlendirileceğine işaret ederek, Girne Belediye personeline işlerinde başarılar diledi.
 


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Son Güncelleme: 25.06.2018 17:45
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