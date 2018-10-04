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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti

04 Ekim 2018 Perşembe 14:30
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Doğa Koleji’ni Ziyaret Etti

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Doğa Koleji okul idarecileri ve öğretmenleriyle görüştü.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Doğa Koleji’ni ziyaret etti. Nidai Güngördü, okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşerek, yeni eğitim ve öğretim yılında öğrenci ve öğretmenlere başarılar diledi. 

Güngördü görüşmenin ardından okul binasını gezerek incelemelerde bulundu.

“YENİ YAPILAN BİNA HAYIRLI OLSUN”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuşmasında, kamu okulları yanında özel okulların da eğitime büyük katkı yaptığını söyledi. 

Nidai Güngördü, Mağusa’nın ardından Girne’de yatırım yapan Doğa Koleji’nin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek, yeni yapılan ortaokul binasının hayırlı olmasını diledi. 

En büyük yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna dikkat çeken Güngördü, “Bizler yerel yöneticiler olarak hizmetten bahsederiz ancak en büyük yatırım insana yapılan yatırımdır. Bir şehrin gelişmişliğini gösteren, yolları, binaları ve sosyal donatısıdır. Eğer bir ülkeye yapılan yatırımla, insana yapılan yatırım arasında denge olmazsa o zaman yatırımın bir anlamı olmaz. Eğitim ve öğretime sürekli yatırım yaparak aynı zamanda Girne’ye ve ülkeye de yatırım yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

CEYLAN

Girne Doğa Koleji Müdürü İbrahim Ceylan ise okulda yaklaşık 350 öğrenci ve 40 öğretmen bulunduğunu söyledi. 

İbrahim Ceylan, yapılan ziyaretten dolayı son derece mutlu olduğunu anlatarak, okul olarak Girne Belediyesi’nin düzenlediği etkinliklere katıldıklarını ve belediye ile her zaman işbirliği yapmaya hazır olduklarını kaydetti.
 

Son Güncelleme: 04.10.2018 17:58
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