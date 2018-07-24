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Girne Batı Çevre Yolu Temizleniyor...

Girne Belediyesi, Alsancak ile Girne arasındaki batı çevre yolunda temizlik çalışması yapıyor.

Girne Batı Çevre Yolu Temizleniyor...

Girne Belediyesi, Alsancak ile Girne arasındaki batı çevre yolunda temizlik çalışması yapıyor.

24 Temmuz 2018 Salı 09:52
Girne Batı Çevre Yolu Temizleniyor...

Girne Belediyesi, Alsancak ile Girne arasındaki batı çevre yolunda temizlik çalışması yapıyor.

Girne Belediyesi açıklamasına göre, çalışmalar kapsamında, yolu ikiye ayıran orta refüj içerisindeki otlar temizlenirken, ağaçlar budanıyor, yol kenarları süpürülüp, atıklar toplanıyor.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Karayolları sorumluluğunda olan anayollarda, oto korkuluk araları ve yol kenarlarındaki otlarla ağaçların büyümesinden dolayı sürücülerin görüşlerinin engellendiğini, aynı zamanda görsel bir kirlilik yaşandığını ifade etti. Nidai Güngördü, yol kenarlarına ve refüj içlerine araçlardan atılan çöplere işaret ederek, bu konuda önemli olanın kirliliği temizlemek değil, kirletmemeyi öğretmek olduğunu ve yurttaşların çevreyi kirletmeme alışkanlığını edinmesi gerektiğini kaydetti.

 

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Son Güncelleme: 24.07.2018 13:15
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