Girne Antik Limanı dökülüyor...

KKTC'nin incisi olarak nitelendirilen Girne'nin en güzel turistik bçlgesş olan Antik Liman dökülüyor. Her gün binlerce turistin geçtiği, tur ve balıkçı teknelerinin tamir edildiği marinadaki çöplük mide bulandırıyor.

Sadece su ve içki şişelerinin deşil klozetin bile atıldığı Antik Liman'ın içler acısı manzarasını görenler, 'Böylesi bir tarihi esere yazık ediliyor. Ortaya çıkan manzara utanç verici diyor.

Antik Liman'daki kirllkten yakınan esnaf, limanda uzun zamandan beri duran ve kullanılmayan teknelerin kayıt dışı olduğunu savundu. Esnaf en büyük sıkıntımız tamir edilen eknelerden çıkan pislik. Bununyanında akşamları yol kenarına bırakılan çöpler. Bu çöplerden sular akıyor ve kötü kokular yayıyor' dedi.