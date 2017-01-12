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12 Ocak 2017 Perşembe 13:01

Girne Amerikan Üniversitesi ‘WEB KAMPÜS’ projesine hayat veriyor.

Girne Amerikan Üniversitesi; “EAGLE +” adı verilen çalışmasının son haline verilen güncellemelerin bitimi ile, ana kurumsal ve akademik şemasını oluşturan yapıya dahil, ‘WEB KAMPÜS’ projesine hayat veriyor.

Girne Amerikan Üniversitesi ‘WEB KAMPÜS' projesine hayat veriyor.
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Girne Amerikan Üniversitesi ‘WEB KAMPÜS’ projesine hayat veriyor.


SERHAT AKPINAR; EAGLE + İLE WEB KAMPÜS BAŞLIYOR. KÜRESEL ENTEGRASYON İÇİNDE, AÇIK ARA ÖNDELİĞİMİZİ VE ÖNDERLİĞİMİZİ, KURUMSAL TARİHİMİZİN HİÇ BİR ANINDA YİTİRMEDİK.”

Girne Amerikan Üniversitesi; “EAGLE +” adı verilen çalışmasının son haline verilen güncellemelerin bitimi ile, ana kurumsal ve akademik şemasını oluşturan yapıya dahil, ‘WEB KAMPÜS’ projesine hayat veriyor.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın proje ilgili olarak yaptığı açıklama şu ifadeleri içerdi; “Eagle + adlı bir çalışma hazırladık. Artık, GAÜ'yü bir web kampüs oluşumu ile, ‘Cloud Base’ bir eğitim sürecine de ayrıca aktaracağız. Öğrencilerimizin almak zorunda oldukları akademik form ile tüm kampüs yaşamını, dünya ile daha entegre bir sistem içerisine alıyoruz. Bu entegrasyona, ulusal ve uluslararası kurumsal ve akademik tüm hareketlerimiz de dahil olacak. Bunu biraz daha basit açıklamak gerekirse; Aslında bir ‘e-devlet oluşumunu’, daha minyatür bir düzeyde, üniversitemiz için tasarladık. Geleceğin yüksek öğretim kurumlarının arasında yer alabilmek için, zaten bu süreci başlatmamız gerekiyordu. Belli alanlarda, yeteri kadar hızlı olamadığımızı da görüyorum. Belirli modülleri hayata geçirmek ile, o noktaya geldik demek mümkün değildir. Bütün yapının, komplike bir şekilde, bu yapının içerisine dahil edilmesi gerekiyordu. Diğer bir ifade ile; Tüm okullarımız, tüm mevcut yüksek öğretim yapımız, bu sürece dahil olacaktır. Çok güzel bir çalışma yapıldı. Ben, bir süre önce bir prototip olan bu düşünceyi, gerçek ve bitirilmiş bir proje haline getiren arkadaşlarımıza da, sonsuz teşekkürlerimi arz ediyorum. Ortaya koymuş olduğumuz düşünce şu; bu bir yazılım değil. Bu bir, yükseköğretm felsefesidir. Bu; GAÜ'nün felsefesidir. Küresel entegrasyon içinde; açık ara öndeliğimizi ve önderliğimizi, kurumsal tarihimizin hiç bir anında yitirmedik, yitirmeyeceğiz. Böylece, bu düşünce ve inanç ile; bunu da hayata geçiriyoruz. Bu hazırlık sürecini, 2018 Yılı’na kadar tamamlamayı da hedefliyoruz.”

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Anahtar Kelimeler
GaüWebkampüsEagle+
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