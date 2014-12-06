Girne Amerikan Üniversitesi Ve Glyndwr Üniversitesi Arasında Akademik İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretim’de 30’uncu yılını kutladığı 2014-2015 Akademik yılında uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde İngiltere’nin Glyndwr Üniversitesi ile işbirliği Anlaşması imzaladı.

GAÜ ile Glyndwr Üniversitesi arasında imzalanan akademik işbirliği anlaşması ile GAÜ, akademik işbirliğini sürdürdüğü ve bilimsel bilgi paylaşımında bulunduğu üniversite sayısı, GAÜ uluslararası küresel jenerik kampüsleri ve eğitim merkezleri İngiltere, Hong Kong, ABD ve Türkiye dışında yaklaşık 200 oldu.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Glyndwr Üniversitesi’nde gerçekleşen imza törenine GAÜ adına CEO ve Vice-Chancellor Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, Glyndwr Üniversitesi adına ise törene Vice-Cahncellor Prof. Michael Scott katıldı.

GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uzun süren çalışma sonrasında Glyndwr Üniversitesi ile bir işbirliği anlaşması imzaladıklarını belirterek, anlaşmanın özelde GAÜ ailesine, genelde KKTC’ye hayırlı uğurlu olmasını diledi. İşbirliklerini dışarıya açılan kapılar olarak nitelendiren Vehbi, GAÜ olarak uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde en fazla dışa açılım yapan üniversite olmaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Vehbi, GAÜ’nün İngiltere, ABD, Hong Kong ve İstanbul’da da kendi kampüslerinin olduğunu belirterek, bunların dışında da 200’e yakın üniversite ile de akademik işbirliği anlaşması içerisinde olduklarını belirtti. İngiltere Galler’de bulunan Glyndwr Üniversitesi ile gerçekleştirilen işbirliği anlaşması çerçevesinde, birkaç öğrenci ile sınırlı olmayacak şekilde bir çok öğrencinin faydalanacağı bir sistem yarattıklarını vurgulayan Vehbi, İngiltere’den Kıbrıs’a; Kıbrıs’tan da İngiltere’ye öğrenci değişimi yapılacağını vurguladı. Vehbi, gerçekleştirilen protokol ile birlikte GAÜ öğrencilerinin, hangi bölümde okuyor olursa olsun, dönemlik yada 1 yıllık olarak Glyndwr Üniversitesi ’nde eğitim alma fırsatı yakalayabileceklerini vurguladı. Vehbi, bir çok alanda çift diploma programı uygulamayı planladıklarını da sözlerine ekledi.