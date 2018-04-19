Girne Amerikan Üniversitesi kanserli çocuklara piyano dinletecek!



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) himayesinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına, öğrenci piyano dinletisi düzenlenecek.



GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, Amerikan Koleji Merhum Müdürü Salih Sonel anısına düzenlenecek dinleti, Cumartesi günü saat 21.00’de, GAÜ Girne Yerleşkesi Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de yer alacak.Dinleti biletleri 10 TL karşılığındagirişi sırasında da alınabilecek.