Girne Amerikan Üniversitesi kanserli çocuklara piyano dinletecek!

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) himayesinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına, öğrenci piyano dinletisi düzenlenecek.
Dinleti biletleri 10 TL karşılığında konser girişi sırasında da alınabilecek.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) himayesinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına, öğrenci piyano dinletisi düzenlenecek.
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) himayesinde, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına, öğrenci piyano dinletisi düzenlenecek.