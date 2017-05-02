GİRNE AMERİKAN KOLEJİ; “SHAKESPEARE GÜNÜ”NÜ KUTLADI.

Girne Amerikan Koleji’nden verilen bilgiye göre; Yapılan etkinlik çerçevesinde, Viktorya Dönemi’ne ait geleneksel tatlar ve kıyafetlerin de sergilendiği etkinlik sırasında, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten sunumlarını yaptılar. Etkinlikte ayrıca, ülke genelinde yardıma ihtiyaçlı çocukların istifadesine yönelik olarak; özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında elde edilen gelirler ile “Shakespeare Day” kermesi için hazırlanan yiyecekler de satışa sunuldu.İngilizce bölüm öğretmenlerinin koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik; Edebiyat faktörünün yanında, Viktorya Dönemi’ne ait yaşam tarzının tanınma fırsatının olduğu bir gün olarak kayıtlara geçirildi.