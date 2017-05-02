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02 Mayıs 2017 Salı 12:15

GİRNE AMERİKAN KOLEJİ; “SHAKESPEARE GÜNÜ”NÜ KUTLADI.

GİRNE AMERİKAN KOLEJİ; 'SHAKESPEARE GÜNÜ”NÜ KUTLADI.
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GAÜ Okullar Grubu’na bağlı Girne Amerikan Koleji; uluslararası düzeyde algılanan “Shakespeare Günü”nü; İngilizce Öğretmen ve bölüm öğrencilerinin katılımı ile kutladı.

Girne Amerikan Koleji’nden verilen bilgiye göre; Yapılan etkinlik çerçevesinde, Viktorya Dönemi’ne ait geleneksel tatlar ve kıyafetlerin de sergilendiği etkinlik sırasında, öğrenciler günün anlam ve önemini belirten sunumlarını yaptılar. Etkinlikte ayrıca, ülke genelinde yardıma ihtiyaçlı çocukların istifadesine yönelik olarak; özellikle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı haftasında elde edilen gelirler ile “Shakespeare Day” kermesi için hazırlanan yiyecekler de satışa sunuldu.

İngilizce bölüm öğretmenlerinin koordinasyonunda gerçekleşen etkinlik; Edebiyat faktörünün yanında, Viktorya Dönemi’ne ait yaşam tarzının tanınma fırsatının olduğu bir gün olarak kayıtlara geçirildi.  
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GİRNE AMERİKAN KOLEJİ; “SHAKESPEARE GÜNÜ”NÜ KUTLADI.
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