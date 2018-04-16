Girne Altın Kadeh Meyhaneleri ile şenlendi

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda gerçekleştirilen ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ etkinlik serisi, 14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ta yine tadına doyulmaz bir gece yaşattı. Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ın rakı tutkunlarına özel sunduğu dolu dolu lezzetlere, Eda Girgin seslendirdiği şarkılar ile eşlik etti.

Tekirdağ Rakısı Altın Seri sponsorluğunda düzenlenen ve rakı severleri her ay muhabbet dolu meyhane etkinlikleri ile biraraya getiren ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’ 14 Nisan Cumartesi akşamı Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ta konuklarına unutulmaz bir eğlence tattırdı. Geceye katılan konuklar, Hürdeniz Fish & Meat Restaurant’ın enfes balık menüsünün tadını çıkarırken, altın damlaları ile rakıseverlerin favorisi Tekirdağ Rakısı Altın Seri muhabbetlerine ortak oldu. Rakı severler başarılı şarkıcı Eda Girgin’in seslendirdiği birbirinden güzel şarkılara gece boyunca hep birlikte eşlik etti. Eda Girgin’in şarkıları ile eğlenen konuklar, bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdikleri anları #altınkadeh hashtag’i ile sosyal medya hesaplarından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Altın Kadeh Meyhaneleri kaçırılmayacak etkinlikleriyle devam ediyor

Meze, müzik ve muhabbetin adı olan ‘‘Altın Kadeh Meyhaneleri’’, konuklarına lezzet dolu eğlence yaşatmaya devam ediyor. Her ay adaya keyif katmaya devam edecek olan Altın Kadeh Meyhaneleri etkinlik serisinin Mayıs ayındaki durağı, Lefkoşa’da Mezze Meyhane olacak. 11 Mayıs Cuma akşamı etkinliğe katılanları zengin bir menü bekliyor. Mezze Meyhane’nin Altın Kadeh Meyhaneleri’ne özel hazırladığı 25 çeşit soğuk meze, 7 çeşit ara sıcak, karışık kebap, meyve ve tatlıdan oluşan enfes fix menüsüne meşe fıçıda bekletilen altın lezzetindeki Tekirdağ Rakısı Altın Seri eşlik edecek. Mezze Meyhane’de saat 20.00’de başlayarak Eda Girgin’in canlı performansı ile renklenecek geceye katılmak için 0533 827 77 87 numaralı telefondan rezervasyon yaptırılabilir.

Altın Kadeh Meyhaneleri kazandırıyor

11 Mayıs Cuma akşamı Mezze Meyhane’de gerçekleşecek muhteşem etkinlik öncesi ‘‘Altınkadehadada’’ Facebook ve Instagram hesaplarından yayınlanacak kampanya ile rakı severler 11 Mayıs’taki etkinlik için yemek davetiyesi kazanma şansını yakalayacak. Kampanyaya katılmak isteyen katılımcılar, Altın Kadeh Meyhanelerine ait sosyal medya hesaplarını takip ederek kampanyaya özel yayınlanacak paylaşımın altına birlikte eğlenmek istediği kişiyi etiketleyerek 2 kişilik yemek davetiyesi kazanma şansını elde edecek. Sosyal medya kampanyasına katılanlar arasından yapılacak çekilişle, Mezze Meyhane’deki etkinliğe yemek davetiyesi kazanan şanslı kişiler Altın Kadeh’in sosyal medya hesaplarından duyurulacak. Altın Kadeh etkinlik serilerini kaçırmamak ve daha detaylı bilgi almak için ‘‘Altınkadehadada’’ sosyal medya hesaplarını takip edebilir veya www.altınkadeh.com web sitesi ziyaret edilebilir.