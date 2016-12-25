Girne Ağladı



Dereler betonlaştı, yağmur suyunun gideceği yollar kapandı ve şiddetli sağanak sonrasında tarihi turizm kentimiz sular altında kaldıKKTC’nin turizm kenti Girne dün gece yağmur sularına teslim oldu. Akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış sonrasında yeni Liman yolu ve Karaoğlan GAÜ civarı başta olmak üzere birçok bölge sular altında kaldı. Girne Belediyesi, Kaymakamlık ve Sivil Savunma ekipleri, sıkıntı yaşayan bölgelere ulaşmak için yoğun çaba harcadı. Bazı evler ve işyerleri sular altında kalırken, 60’dan fazla vatandaşın kriz masasına başvurduğu bildirildi. Dere yataklarının kapatılması, aşırı betonlaşma ve altyapı eksikleri nedeniyle kentin sular altında kalmasına vatadaşlar sosyal medya aracılığıyla sert tepki gösterdi. Çok sayıda Girneli, yetkililere istifa çağrısında bulundu.Kıbrıs ve dünyadaki Türkler, Girne’deki sel felaketini Diyalog TV’nin canlı yayınlarından öğrendi. Canlı yayına bağlanan İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Gürkan Kara sabit telefonların çalışmaz hale geldiğini belirterek Diyalog TV aracılığıyla yardım isteyen vatandaşların başvurusu için 4 farklı GSM numarası verdi. Girne Kaymakamı Mustafa Erişmen ile Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser de yaşanan sıkıntıları anlattı. Güngördü; beklenmedik yağmurun ciddi sıkıntılar yarattığını belirtirken, altyapı sorunlarının olduğunu da belirtti. Fırat Ataser ise, Alsanca’taki vatandaşların ciddi sıkıntılar yaşamadığını, ancak her zamanki gibi anayolda su birikintileri olduğunu belirterek, duble yol inşaatının kısa sürede tamamlanması için yetkililere bir kez daha çağrıda bulundu. Ataser, yol inşaatının kısa sürede başlaması için daha etkili girişimlerde bulunacaklarını ifade ederek, daha önceki bağlantılarda eylem uyarısı yaptıklarını anımsattıGirne’yi teslim alan yağışların bugün de aralıklarla devam edeceği bildirildi. Diyalog Medya Grubu Meteoroloji Editörü Fehmi Oktay dün 119 kilogram su düştüğünü belirtirken, tahminlerin de ötesinde bir yağış olduğunu söyledi. Fehmi, havanın bugün de yağışlı olacağını kaydetti.Şiddetli yağmur nedeniyle dağdan gelen yağmur suları şehir merkezine kadar indi. Yağmur nedeni ile görüş mesafesi düştü, Bazı araçlar yolda kaldı. Girne girişinde alt geçit trafiğe kapatıldı, ulaşım bir süre üst geçitten sağlandı. Polis, zorunlu olmadıkça Girne trafiğine çıkılmaması uyarısı yaptı. Bazı bölgelerde yollarda çökmeler meydana geldi. Girne Kaymakamlığı kriz masası oluşturdu. Sivil savunma teşkilatı itfaiye ve belediye ekipleri su tahliye işlemlerini sabah saatlerine kadar sürdürdü.Diyalog