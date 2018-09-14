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Girne Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı sonlandırdı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı sonlandırdı

14 Eylül 2018 Cuma 20:53
Girne Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı sonlandırdı

Girne Ağır Ceza Mahkemesi adli yılı sonlandırdı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 2017-2018 adli yılın son oturumunu dün yaptı. Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Girne Ağır Ceza Mahkemesi, 150 davayı sonuçlandırdı. Son oturumda Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, Kıdemli Savcı Egemen Metay, Girne Polis Müdür Muavini Sıtkı Erkıvanç ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem hazır bulundu.

Başsavcılık adına hazır bulunan Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, Girne Ağır Ceza Heyeti’nin birçok davayı bitirdiğine dikkati çekerek, suç çeşitliliğinin ise KKTC’de yaygınlaştığına vurgu yaptı. Adli yılın kapanışında ilk söz alan Kıdemli Savcı Erdinç Akyener, ülkeye genel anlamda bakıldığında Girne bölgesinin yapı itibarı ile suç çeşitliliğinin de arttığını görüşülen davalardan ispatlı olduğunu söyledi.Akyener, Girne Ağır Ceza Mahkeme heyetinin 150 davayı neticelendirdiğini, 1 cinayet davasının henüz sonuçlanmadığını kaydetti. Kıdemli Savcı Erdinç Akyener’in ardından, Merkezi Cezaevi müdürü Metin Bilmem, cezaevindeki tutuklu sayısı ile ilgili bilgi verdi.

Bilmem, Cezaevinde şuan 514 mahkûm ve tutuklunun olduğunu 208’nin hükümsüz 306 kişinin ise hükümlü tutuklu olduğunu söyledi.

Bilmem, Girne Kaza Mahkemesinde 74 kişinin dava sürecinin devam ettiğini, 10 kişinin ağır cezada, 64 kişinin ise Girne Kaza Mahkemesi’nde yargılandığını ifade ederek, 3 ayı geçen tutuklu olmadığını belirtti.

Girne Polis Müdür Muavini Sıtkı Erkıvanç, yeminli şahadet verdi ve Girne kaza sınırları içerisinde meydana gelen olaylara dikkati çekti.

Erkıvanç, Ocak- Eylül aylarında toplam 447 adet cürüm dosyası, 453 adet kabahat dosyası ve 843 adet trafik dosyası soruşturması yapıldığına değindi. Erkıvanç, sorumluluklarında bulunan Girne Polis Müdürlüğü Merkez Karakolu hücrelerinde, “Taammüden Adam Öldürme” suçu ile ilgili olarak 1, “Ev Açma ve Sirkat” suçları ile ilgili olarak 1, “Sirkat” suçu ile ilgili olarak 1 “Yasa Dışı Cemiyet Üyeliği ve Yasaklı Yayın Bulundurmak” suçundan 3, “İkamet İzinsiz” suçu ile ilgili olarak 6, “Kavga Rahatsızlık” suçları ile ilgili olarak 4, “Kanunsuz Ateşli Silah Tasarrufu ve Korkutmak Maksadı ile Silah Taşımak” suçları ile ilgili olarak 1, “İhraç” edilmek üzere suçu ile ilgili olarak 6 kişi, “Şarhoşluk ve Tecavüzü Alet Taşımak” suçları ile ilgili olarak 1, “Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmasına Müsaade Etmek” suçu ile ilgili olarak 1, “Sefir Muhacir” suçu ile ilgili olarak 1 kişi olmak üzere toplam 26 kişinin tutuklu olduğunu belirtti.

Adli yılın son oturumunda konuşan Mahkeme Başkanı Fadıl Aksun, adalete katkı koyan herkese teşekkür ederek Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nin sabit bir

mahkeme olmadığını ve Mağusa Ağır Ceza Mahkemesi ile birlikte yürüttüklerini belirtti. Aksun, Girne’de haftada 2 gün oturum yaptıklarını ve 150 davayı neticelendirdiklerini ifade etti. Suçların yıllara oranla ciddi şekilde artış gösterdiğine dikkati çeken Aksun, suçları önlemek için bazı görevler üstlendiklerini ancak hiçbir toplumu suçtan arındırmanın mümkün olmadığını kaydetti.

Yeni Adli Yılda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme Başkanı olarak atanan Fadıl Aksun, gelecek sezon Girne Ağır Ceza’da görev yapacak olan meslektaşlarına başarılar diledi. Aksun, ayrıca Girne Kaza Mahkeme Başkanı’na, yardımcıları Umut Obenler’e Adliye Şube’de görevli polis çavuşu İlker Gürler ve ekibine tüm davaları yakından takip eden basına teşekkür ederek oturumu kapattı.

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