GİRNE ADA LİONS’TAN HASTANE’YE BAĞIŞ

Girne Ada Lions Kulübü, Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Fizik Tedavi Bölümü’ndeki iki odanın bazı ihtiyaçlarının karşılanması ve yenilenmesi için bağışta bulundu.

Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, bunun Lions Kulüplerinin ilk bağışı olmadığını, her sene hastanenin farklı bölümlerine yardımda bulunduklarını kaydetti.

Lions Kulübü’nün fizik tedavi bölümünde en çok ihtiyaç olan egzersiz ve tedavi odalarının iyileştirilmesine katkı koyduğunu belirten Dizdarlı, Girne Ada Lions Kulübü başkanı Zehra Günkut ve tüm üyelerine teşekkür etti.