Girne Ada Lionslar’dan Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 6 Bin 700 TL Katkı...

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla derneğe 6 bin 700 TL katkı yaptığını belirtti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Ada Lionslar’ın, “Meme Kanserinde Farkındalık Ayı” dolayısıyla derneğe 6 bin 700 TL katkı yaptığını belirtti.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, 13 hastanın tedavisini karşılayacak 6 bin 700 TL’lik çeki teslim alırken yaptığı konuşmada, “böylesi duyarlı bayanlar olduğu sürece kanserde bilincin gün geçtikçe artacağını” kaydetti.

Girne Ada Lions Kulübü 2017-2018 Dönem Başkanı Zehra Günkut ise, tüm üyeleri ile birlikte gönüllülükle Kanser Hastalarına Yardım Derneği'nin ay boyunca yapacağı etkinliklere destek vermeye çalışacaklarını dile getirdi ve kanser hastalarına şifa diledi.