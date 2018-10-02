Girne Ada Lions Kulübü, Özev’i Ziyaret Etti

Girne Ada Lions Kulübü, Dünya Çocuk Günü dolayısıyla Özel Eğiitm Vakfı’nı (ÖZEV) ziyaret etti.



ÖZEV’den verilen bilgiye göre, Girne Ada Lions Kulübü heyeti, ÖZEV Özel Eğitim Okulu’nu gezdi, çocuklarla pasta kesti, birlikte eğlenceli vakit geçirdi.



Ziyaretten ötürü Girne Ada Lions Başkanı Perihan Tuğbay ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden ÖZEV Kurucu Başkanı ve Genel Müdürü Ersin Görsay, toplumsal farkındalığı arttırma yönünde yapılan bu faaliyete teşekkür etti.



Görsay, 14. eğitim öğretim yılında olan ÖZEV’in bu yönde desteğe ihtiyaç duyan çocuk ve ailelerin yanında olduğunu belirtti.