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Girne Açıklarında Mülteçi Gemisi Batıyor

KKTC nin Turizm Başkenti olarak bilinen Girne’ nin Esentepe köyü açıklarında

Girne Açıklarında Mülteçi Gemisi Batıyor

KKTC nin Turizm Başkenti olarak bilinen Girne’ nin Esentepe köyü açıklarında

22 Kasım 2014 Cumartesi 21:05
Girne Açıklarında Mülteçi Gemisi Batıyor
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Girne açıklarında mülteci gemisi batma tehlikesi yaşıyor.

KKTC nin Turizm Başkenti olarak bilinen Girne’ nin Esentepe köyü açıklarında yaklaşık 300 Suriyeli mülteci taşıyan bir teknenin batma tehlikesi geçirmesi üzerine KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı’ na bağlı botlar olay yerine intikal etti. Mülteci gemisinin kaptan ve mürettebatının 300 e yakın mülteciyi bırakarak tekneden ayrıldığı öğrenildi.
Sahil güvenlik komutanlığı bölgede seyreden Gazimagosa açıklarında seyreden Mustafa Paşa adlı gemi bölgeye intikal ettirildi..
Bir kısmını rahatsızlandığı öğrenilen mültecilerin sağlıklı bir şekilde karaya nakledilmeleri ve tedavileri için tedbirler alınıyor.
Girne kapalı spor salonu mülteciler için hazırlanıyor.
Sağlık birimleri alarma geçildi.
Saat 02 00 sularında mültecilerin karaya intikallerinin sağlanması bekleniyor… 
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