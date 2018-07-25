Girişimcilik Ve Yenilikçi Fikir Yarışması’nı Kazanan Öğrenciler, Kayseri-kapadokya’yı Gezdi!

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi (KISBÜ), Liseler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması’nı kazanan öğrencilere, öğretmenleriyle beraber Kayseri-Kapadokya gezisi düzenlendi.

KİSBÜ’den verilen bilgiye göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve KOSGEB desteğiyle gerçekleşen gezide öğrenciler, Kayseri’deki başarılı firmaları ve fabrikaları gezdi.



Kültür gezisi kapsamında ayrıca Milli Mücadele Müzesi, Kayseri Kalesi, Kayseri Kapalı Çarşısı, Mimar Sinan Eserleri, Selçuklu Müzesi ve Kapadokya bölgesi ziyaret edildi.

Gezi kapsamında öğrenciler ebru sanatı dersi de aldı.

Yarışmanın önümüzdeki aylarda Kıbrıs’ta tüm üniversitelerden öğrencilerin katılımıyla uluslararası bir boyut kazanarak “Üniversiteler Arası Girişimcilik ve Yenilikçi Fikir Yarışması” adı altında yapılacağı belirtildi.

Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi-Proje Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin (KISBÜ-PARGEM), Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve KKTC Milli Eğitim Bakanlığı’nın katkılarıyla ilk kez düzenlenen yarışma, 10 Mart’ta gerçekleştirilmişti.

Ülke genelinde 55 liseli öğrencinin katıldığı yarışmada KKTC’de tren yolu, Hyper serinletici ayakkabı aparatı, Metalix robot çöp toplama makinesi projeleri ödül kazanmıştı.

