Girişimcilik Ve Aile İşletmeleri Söyleşisi GAÜ’de Gerçekleştirilecek

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Kulübü tarafından "Girişimcilik ve Aile İşletmeleri" söyleşisi gerçekleştirilecek.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Senato Hall’de 16 Aralık Salı günü saat 14:00’da gerçekleşecek olan söyleşiye, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Eziç İşletmeleri Direktörü Mehmet Eziç ve Kombos İşletmeleri Direktörü Serhan Kombos katılacak.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, "Girişimcilik ve Aile İşletmeleri" konulu söyleşide KKTC’nin 3 büyük girişimcisi, deneyimleri ve önerileri ile GAÜ İşletme Fakültesi öğrencilerine yol gösterecek.



