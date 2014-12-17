Girişimcilik Ve Aile İşletmeleri Söyleşisi GAÜ’de Gerçekleşti

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Senato Hall’de gerçekleşen "Girişimcilik ve Aile İşletmeleri" söyleşisine, GAÜ CEO’su ve Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Asım Vehbi, GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, Genel Sekreter Yrd. Doç. Dr. Sualp Davut ile Fakülte Dekanları, Bölüm Başkanları ve öğrenciler katıldı.GAÜ İşletme Kulubü tarafından organize edilen söyleşiye, Kıbrıs’ın en başarılı girişimcilerinden, KKTC İş dünyasının önde gelen isimlerinden Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Eziç İşletmeleri Direktörü Mehmet Eziç ve Kombos İşletmeleri Direktörü Serhan Kombos katıldı.



Söyleşinin açılış konuşmasını İşletme Fakültesi Dekanı Prof Dr. Ulvi Keser gerçekleştirirken, konuşmasında, sermaye veya istikrarın olmadığı yerde girişimci ruhun olamayacağını, bu ruhta ise ailenin önemini belirtti. Keser, değerli tecrübelerini ve bilgilerini paylaşacak olan konuklara teşekkürlerini ileterek güzel bir söyleşi olacağını ve güzel adımlar atıldığını söyledi.



Açılış konuşmasının ardından konuşmacılar, işletmelerini kurarken karşılaştıkları sıkıntıları, markalaşmanın zorluğunu, yanı sıra aile desteğinin önemini, kendilerince başarı sırlarının ne kadar önemli olduğuna değinerek, tecrübelerini kısa cümlelerle öğrencilere aktardı. Prensiplerinin hep beraber kazanmak olduğunu ve yeni projelerini bu projeler kapsamında destek çıkmaktan hiç çekinmediklerini belirterek, öğrenciler açısından müracaatlara hep açık olduklarını ifade ettiler.



Söyleşinin ardından katılımlarından dolayı GAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Sadık Ülker, Ramadan Cemil İşletmeleri Direktörü Işın Ramadan Cemil, Eziç İşletmeleri Direktörü Mehmet Eziç ve Kombos İşletmeleri Direktörü Serhan Kombos’a teşekkür plaketi takdim etti.

