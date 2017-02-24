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24 Şubat 2017 Cuma 12:48

GiİAD, Yeni Çalışma Saatlerini Eleştirdi

Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Cemal Gülercan, kamudaki yeni çalışma saatlerini eleştirdi.

GiİAD, Yeni Çalışma Saatlerini Eleştirdi
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 Genç İşadamları Derneği (GİAD) Başkanı Cemal Gülercan, kamudaki yeni çalışma saatlerini eleştirdi.

Gülercan yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki her türlü kuralın yapboz oyununa döndüğünü savunarak, “çalışma saatlerinin yine, yeni ve yeniden değiştirilmesini şaşırmadan izlediklerini” söyledi.

Yeni çalışma saatlerini ve yaz mesaisini  “hayalcilik” olarak niteleyen Gülercan, özel sektör çalışanlarının saat  14.00’te iş bırakamayacağını da anımsattı.

Gülercan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
“Tüm bu güzelliklerin yanında, ufak bir hayalciğimiz daha mevcuttur: Kamuda verimliliğin olması, başka ülkelerde olduğu gibi kamunun etkin çalışmasının sağlanması, mesela ev tapusunun 2 saat içinde devredilebilmesi, yeni şirket kurulumunun saatler içinde yapılabilmesi, çocuklarımızın okullarda çağdaş eğitim alabilmesi, hastanede gerçek bir sağlık hizmetinin alınabilmesi, telefon arızalarının dakikalar içinde tamir edilebilmesi, tüm kurumların hem çalışma performansı hem de yolsuzluk bağlamında denetlenmesi, ülkenin çevre felaketlerinin önünün alınması, ikinci iş yasağının gerçekten uygulanması, ihalelerde kamu yararının gözetilmesi, partizanlığın ivedilikle durdurulması, kamuda liyakat sisteminin getirilmesi ve daha sayamayacağımız birçok hizmetin kamu tarafından tüm yurttaşlara adil bir şekilde verilebilmesidir. 

Umarız hükümetimiz tarafından bu ufak hayalciğimiz için de küçücük bir adım atılır.”

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