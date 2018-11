Gıda Mühendisleri Odası: “gıda Yasasıyla İlgili Tüzükler Hazırlanmalı”

“SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN SAĞLIKLI GIDALARA ULAŞMAK HER BİREYİN HAKKI”Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Gıda Mühendisleri Odası, sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdalara ulaşmanın her bireyin hakkı olduğunu vurgulayarak Genel Gıda ve Yem Yasası’nda öngörülen tüzüklerin hazırlanmasını istedi.Oda, Sağlık Bakanlığı’nı bu konuda söz vermeye çağırdı.Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can, Sağlık Bakanı Filiz Besim’e gönderdiği ve basına da açıkladığı yazısında, 20 Ekim 2014’te kabul edilen “Genel Gıda ve Yem Yasası”nın yasal çerçevesinin ilgili diğer yasalar ve tüzükler ile desteklenmesi gerektiğini ancak yapılan çalışmaların ivmesinin durduğunu savundu.İlgili tüzüklerle ilgili çalışma yapılıp yapılmadığını soran Can, yapılmadıysa neden yapılmadığının da açıklanmasını istedi.Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sıdıka Can, ülkede üretilen gıdaların güvenliğinin temininin, ülke insanının sağlığının korunması ve yaşam kalitesinin arttırılması anlamında önemli olduğunu vurguladı.Gıda güvenliği için esas olan ilk adımın yasal zorunlulukların net bir şekilde belirlendiği yasal çerçeveyle başladığını kaydeden Can, şunları belirtti:“Bu yasal çerçevenin uygulanması halk sağlığının korunması adına güvenli gıda üretimini sağlayacak, gıda sektöründe haksız rekabetleri ortadan kaldıracak, kayıpları azaltacak ve ülkemizin ekonomik gelişimini de destekleyecektir. 20 Ekim 2014 tarihinde kabul edilen ‘Genel Gıda ve Yem Yasası’nın sonrasında ilgili diğer yasalar ve tüzükler ile yasal çerçevenin desteklenmesi gerekirken; ne yazık ki yapılan çalışmaların ivmesinin durmuş olduğunu görmekteyiz.”“YEREL GIDALARA KARŞI GÜVENİNİN YENİDEN KAZANILMASI GEREKİR”Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Can, ilgili tüzüklerle ilgili neden çalışma yapılmadığını, yoksa açıklanmayan çalışmalar mı yapıldığını sorarak, gıda denetimlerine gıda mühendislerinin dahil edilmesini engelleyen sebeplerin de açıklanmasını istedi.Can, yazısında şu ifadelere yer verdi:“Ülkemizdeki gıda sektörünün gelişmesi için ayrıca kırsal kesim üreticilerimizin ve sanayicilerimizin desteklenmesi, yerel ürünlerin geliştirilmesinin ve tüketiminin teşvik edilmesi, tarladan çatala olan süreçteki gıda zincirinde ilgili meslek gruplarının en iyi şekilde koordine edilerek her aşamada etkin kontrolün sağlanması ve sonuçların da şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşılarak tüketicinin yerel gıdalarımıza karşı güveninin yeniden kazanılması gerekmektedir.Bu noktada sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdaya ulaşmak her bireyin olduğu kadar ülkemizin her insanının da hakkı olduğuna olan inancımızla yukarda bahsettiğimiz gıda güvenliği hususlarında Bakanlığınıza düşen sorumluluklar gereği yeni ve somut girişimler gerçekleştireceğinize, bakanlığınız sorumluluğunda olan işlenmiş gıdalarla ilgili tüzüğün aktif hale geçirilmesine dair sizlerden söz almak istiyoruz.”

(ÖZ/GÜL) FOTOĞRAFLI