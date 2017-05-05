Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Gıda Denetimlerinde Deveci Armutta Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Tarım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde deveci armut örneklerinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Gıda Denetimlerinde Deveci Armutta Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Lefkoşa, 5 Nisan 17 (.): Tarım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde deveci armut örneklerinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Nisan ile 4 Mayıs arasında yerli ve ithal olmak üzere 63 parti üründen numune alınarak analiz edildi.

27 yerli ürünün tümünün temiz çıktığı belirtilen açıklamada, 37 ithal üründen ise sadece birinde limit üstü kalıntı saptandı.

Açıklamada, numunelerin patates, biber çeşitleri, taze fasulye, kabak, marul, pancar, asma yaprağı, sarımsak, bakla, kereviz, limon, sarma, brokoli, çilek, erik, kolokas, glumbra ve darı tarlaları ile ithal nektarin, kayısı, üzüm, çilek, soya küspesi, kiraz, şeftali, elma çeşitleri, armut çeşitleri, domates, yemlik mısırdan alındığı kaydedildi.

İthal 36 parti üründen, SVS Ticaret Ltd’e ait deveci armutların imha edildiği de belirtildi.

(ID/GÜL)

banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı
2. Cumhurbaşkanı Talat, Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu Kitabının Yazarlarını Kabul Etti 2. Cumhurbaşkanı Talat, Yarım Kalmış Bir Yaşam...
Başbakan Özgürgün Bayrağı Işıklandırma Derneği Heyetini Kabul Etti Başbakan Özgürgün Bayrağı Işıklandırma Derneği...
Güzelyurt Ve Lefke Bölgesinde Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Güzelyurt Ve Lefke Bölgesinde Tarla Günü Ve Gece...
Meclisteki Komitelerde Gündem, Bilişimle İlgili Yasa Tasarısı Ve Ercan Havaalanı Meclisteki Komitelerde Gündem, Bilişimle İlgili...
Daü’den Candan Erçetin Açıklaması: Daü’den Candan Erçetin Açıklaması:
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı
Telekomünikasyon Dairesi, abonelerinin 28 Şubat’a kadarki borçlarını, en geç 15 Mayıs tarihine kadar...

Haberi Oku