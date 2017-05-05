Gıda Denetimlerinde Deveci Armutta Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi

Tarım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde deveci armut örneklerinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Lefkoşa, 5 Nisan 17 (.): Tarım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde deveci armut örneklerinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Tarım Dairesi’nden verilen bilgiye göre, 28 Nisan ile 4 Mayıs arasında yerli ve ithal olmak üzere 63 parti üründen numune alınarak analiz edildi.

27 yerli ürünün tümünün temiz çıktığı belirtilen açıklamada, 37 ithal üründen ise sadece birinde limit üstü kalıntı saptandı.

Açıklamada, numunelerin patates, biber çeşitleri, taze fasulye, kabak, marul, pancar, asma yaprağı, sarımsak, bakla, kereviz, limon, sarma, brokoli, çilek, erik, kolokas, glumbra ve darı tarlaları ile ithal nektarin, kayısı, üzüm, çilek, soya küspesi, kiraz, şeftali, elma çeşitleri, armut çeşitleri, domates, yemlik mısırdan alındığı kaydedildi.

İthal 36 parti üründen, SVS Ticaret Ltd’e ait deveci armutların imha edildiği de belirtildi.

(ID/GÜL)