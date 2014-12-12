Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı Bütçesi Onaylandı.

GIDA TARIM VE ENERJİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

Meclis Genel Kurulu, 226 milyon 863 bin 800 TL’lik Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı bütçesini de saat 24.00 sıralarında oyçokluğu ile onayladı.

OĞUZ

Gıda Tarım ve Enerji Bakanlığı bütçesiyle ilgili ilk sözü alan UBP Milletvekili Dursun Oğuz, hükümetin tarımla ilgili ortaya koyduğu hedefleri gerçekçi bulmadığını belirtti.

Oğuz, kuraklık itirazlarının devam ettiğini ancak üreticilerden beyan için defalarca aynı belgelerin istendiğini söyleyerek, bu sürecin artık tamamlanması gerektiğini söyledi.

TÜK’ün asıl amacına uygun şekilde çalışması gerektiğini anlatan Oğuz, hayvan hastalıklarıyla ilgili gerekli mücadelenin verilmediğini savundu.

Kırsal kesime yönelik kredilere ağırlık verilmesini isteyen Oğuz, gerekli yatırımın yapılması halinde önümüzdeki dönemde küçükbaş hayvancılıkta önemli gelişmeler yaşanabileceğini anlattı.

Oğuz, LSD hastalığıyla mücadelede hayvanların birebir ilaçlanmasının gerektiğini ancak bu yöntemin uygulanmadığını söyleyerek, hayvan hastalıklarına bütçede yeterli pay ayrılmadığını söyledi.

Oğuz, Cypruvex’te müdür olmamasını da eleştirdi.

Ülkedeki üreticilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını dile getiren Oğuz, patates üreticilerinin paketleme sorunlarının çözülmesini istedi.

Oğuz’un konuşmasının ardından UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun’un söz almak amacıyla kürsüye çıkmak istemesi üzerine TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli Meclis İçtüzüğü gereği önceliğin kendisine ait olduğunu söyledi. Bunun üzerine kısa süreli bir tartışma yaşandı. Tartışma nedeniyle oturumu yöneten Serdaroğlu’nun toplantıya 10 dakika ara vermek istemesiyle Meclis Başkanlığı kürsüsünü Zorlu Töre devralarak söz hakkını Angolemli’ye verdi.

Bunun üzerine Sunat Atun salonu terketti.

ANGOLEMLİ

Bütçeyle ilgili söz alan Angolemli, tarım ve hayvancılıkta ciddi sorunlar yaşandığını söyleyerek, çiftçi ve hayvancının desteklenmesi gerektiğini anlattı.

Beyarmudu’ndaki hayvancıların mücahitlikle kazandığı hakların ellerinden alındığını söyleyen Angolemli bu sorunun çözülmesini istedi.

Mazot vergisinin kaldırılmasıyla ilgili gereğinin yapılmasını isteyen Angolemli, Türkiye ve Güney Kıbrıs’ta uygulamanın bu yönde olduğunu belirtti.

Enginar konusunda ülkede önemli üretim avantajı olduğunu söyleyen Angolemli, enginar üretimine özen gösterilmesi ve enginar üretiminin kooperatifleştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Angolemli, brusella konusunda gerekli önlemlerin alınmasını ve hastalıklı hayvanların başıboş gezmesinin önlenmesini de istedi.

Ağılların yerleşim birimlerinden uzaklaştırılmasını da isteyen Angolemli, bu çağda bunun kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Ülke için önemli bir diğer alanın da balıkçılık olduğunu kaydeden Angolemli, bu konuya da özel ilgi gösterilmesi, kredi açılması ve balıkçıların örgütlenmesi gerektiğini kaydetti.

Angolemli, üreticinin elektrik fiyatlarında düşüş beklediğini de söyledi.

SERDAROĞLU

Angolemli’nin ardından söz alan Ergün Serdaroğlu, su ve gıda güvenliğiyle ilgili konuştu.

CMC bölgesindeki yer altı sularının denetlenmesinin kanser vakalarının önüne geçmek açısından önemli olduğunu ifade eden Serdaroğlu, marketlerin düzenli olarak denetlenmesinin önemine de değindi.



TATAR

Halk sağlığı açısından gıda güvenliğinin önemine değinen UBP Milletvekili Ersin Tatar da, bu bağlamda Hal Yasası’nın bir an önce hayata geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Süt Kurumu’nun önemli bir görev yürüttüğünü ancak imalatçıdan zamanında tahsilat yapılmaması nedeniyle üreticilerin sıkıntı yaşadığını kaydeden Tatar, bunun önüne geçmek için teminat sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.

Tarım Sigortası Fonu bütçesinin yetersiz olduğunu anlatan Tatar, narenciyecilere verilen ödeme sözünün tutulmasını istedi.

Fuel oil fiyatları düştüğü halde elektrik tarifelerinin düşmemesini eleştiren Tatar, akıllı sayaç ihalesiyle ilgili eleştirilerini tekrarladı.

Tatar, Elektrik Kurumu’nun mali durumunun yakından takip edilmesi gerektiğini de anlattı.

Türkiye’den getirilecek su konusunda detayların hala netleştirilmediğini söyleyen Tatar, bu konuda gereğinin yapılmasını istedi.

TÖRE

UBP Milletvekili Zorlu Töre ise, yerli üretimin önemine değinerek, Tarım Bakanlığı bütçesinden üreticiye yeterli kaynak ayrılmadığını söyledi.

Bu konularda daha ciddi çalışmalar yapılması gerektiğini kaydeden Töre, ilgili dairelere teknik eleman alınması için gerekli bütçenin ayrılmasını istedi.

Veteriner Dairesi’nin hayvan ölümleri konusunda yetersiz kaldığını belirten Töre, tarımda özel sigortacılığın gelişmesinin önemli olduğunu söyledi.

Yerli üreticinin korunması gerektiğini dile getiren Töre, üreticiye teşvik verilmesini istedi.

Toprak Ürünleri Kurumu, Süt Ürünleri Kurumu, Cypruvex gibi kurumlara kaynak ayrılmasının önemine değinen Töre, Karpaz eşekleriyle ilgili projenin son durumunu da sordu.

Hayvancılık ve Veteriner dairelerinin birleştirilmesinin yararına değinen Töre, Tarım Bakanlığı’nın arazi görevini daha iyi yerine getirmesi için gereğinin yapılmasını istedi.

SENNAROĞLU

Eleştirileri yanıtlayan Gıda, Tarım ve Enerji Bakanı Önder Sennaroğlu, ülkede tarım sektöründeki gelişmeleri ve bazı sıkıntıları anlattı.

İlk gün söylediği her şeyin arkasında olduğunu söyleyen Sennaroğlu, hem enerji dairesi hem de gıda dairesinin oluşumu için çalışmaların sürdüğünü, iki dairenin de 2015’te kurulmasının beklendiğini dile getirdi.

Süreç içerisinde doğalgazın Türkiye üzerinden Yunanistan’a götürüleceğini ifade eden Sennaroğlu, bunun er geç yaşanacağını belirtti.

Tarımda desteklerin yetersiz olduğunu ve bunların en rantabl şekilde kullanılması gerektiği görüşüne katıldığını belirten Bakan, bütçenin yetersiz olduğunun gerçek olduğunu dile getirdi.

LSD hastalığı konusuna da değinen Sennaroğlu, Bakanlar Kurulunda acilen alınan kararla tüm tedbirlerin geçen Cuma alındığını söyledi.

Sennaroğlu, hastalığın yayılmaması için yapılması gereken her şeyin yapıldığını söyleyerek, yapılanların ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Bakan’ın konuşmasının ardından 226 milyon 863 bin 800 TL olarak öngörülen Gıda, Tarım ve Enerji Bakanlığı bütçesi oy çokluğu ile onaylandı.