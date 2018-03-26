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GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ

GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ

26 Mart 2018 Pazartesi 14:31
GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ
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GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI YENİ YÖNETİMİNİ BELİRLEDİ

BAŞKANLIĞA SIDIKA CAN GETİRİLDİ

“GIDA VE YEM YASASI’NIN UYGULANIR OLMASI İLK VE EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZ ARASINDA”

 Gıda Mühendisleri Odası’nın iki yıl görev yapacak yeni yönetimi belirlendi. Odanın geçtiğimiz gün yapılan genel kurulunda Başkanlığa Sıdıka Can getirildi.

Yönetim Kurulu üyeleri, “Özge Macila, Beste Öymen, Yağmur Özçelebi ve İhsan Erol Özçil” olarak açıklanırken; Gizem Serdar’ın ve Saba Zaheer’in yedek üye olduğu belirtildi. Mustafa Akçaba ile Oya Fedai, Denetleme Kurulu üyeleri oldu.

Gıda Mühendisleri Odası’ndan yapılan yazılı açıklamada, yeni dönemin hedeflerine de işaret edildi.

Açıklamada, “Özellikle Ekim 2014’te Genel Gıda ve Yem Yasası olarak yürürlüğe giren ancak eksik tüzüklerinden dolayı işlevsel olmayan yasanın alt tüzüklerinin tamamlanması, yasanın uygulanır olması ilk ve en önemli hedeflerimiz arasındadır” ifadelerine yer verildi.

Sağlıklı beslenmenin en temel haklardan biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu hakkın toplumun her kesimine ulaşabilmesi için yasa, uygulama ve denetim aşamalarında çalışmaktan kaçınmayacağız” vurgusunda bulunuldu.

Gıda güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın düzenlenmesi, uygulanabilmesi konusunda sürecin takip edileceği de belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
Özge MacilaBeste ÖymenSıdıka Can
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