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Gıda Mühendisleri Odası Tarım Bakanı Şahali’yi Ziyaret Etti

Gıda Mühendisleri Odası Tarım Bakanı Şahali’yi Ziyaret Etti

11 Ekim 2018 Perşembe 13:48
Gıda Mühendisleri Odası Tarım Bakanı Şahali’yi Ziyaret Etti

Gıda Mühendisleri Odası, gıda güvenliği standardını sağlamak adına belirlenmesi gereken ilk hedefin, Genel Gıda ve Yem Yasası alt tüzüklerinin tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatılması ve halihazırda düzenlenen tüzüklerin uzman ekiplerle aktif bir şekilde uygulamaya geçirilmesi olması gerektiğini bildirdi.

 

Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Sıdıka Can yaptığı yazılı açıklamada, oda yönetiminin Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’yi ziyaret ve sundukları mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

 

Can, halk sağlığının sağlanmasında ve korunmasında en önemli faktörlerden biri olan “Gıda Güvenliği Standardının” ülkede henüz gereken seviyeye ulaşamadığını ifade ederek, ülkede “tarladan çatala güvenli gıda” sloganıyla hareket etmeleri durumunda bu zincirin yeniden düzenlenmesi, yeniden yapılandırılması, eksiklerinin giderilmesi, uygulanması ve denetlenmesi gereken yasal mevzuatlarla karşı karşıya kaldıklarını işaret etti.

 

Genel Gıda ve Yem Yasası’nın yürürlüğe girdiği 20 Ekim 2014 tarihinden sonra ülkedeki gıda güvenliği adına herhangi bir değişim olmadığını ifade eden Can, bunun başlıca sebeplerinden birinin“yasanın alt tüzüklerinin henüz tamamlanmamış olması veya bu yasanın uygulamaya geçirilememiş olması” olduğunu kaydetti.

 

Sözkonusu yasada yetkili bakanlıklardan birinin Sağlık Bakanlığı ve diğerinin ise Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olduğunu ifade eden Can, şöyle devam etti:

 

“Gıda Mühendisleri Odası olarak endişemiz Gıda Güvenliğinin ülkemizin diğer sorunları arasında kaybolması ve yetkili Bakanlıkların bu konuya gereken önemi vermemesidir. Dolayısıyla hem Odamız için hem de Bakanlığınız için yeni sayılan bu dönemde ülkemizde Gıda Güvenliği Standardını sağlamak adına belirlenmesi gereken ilk hedef  Genel Gıda ve Yem Yasası alt tüzüklerinin tamamlanması için gerekli çalışmaların başlatılması ve halihazırda düzenlenen tüzüklerin uzman ekiplerle aktif bir şekilde uygulamaya geçirilmesi olmalıdır.”

 

Can, Gıda Güvenliği Standardı öncelikli olarak Halk Sağlığını korumak adına oluşturulması gereken bir sistem olmakla birlikte ülkedeki yerli gıda üretimini de belirli bir standarda taşıyarak, dünya standartlarında rekabet edebilir kalitede ürünler üretebilmek adına ülke ekonomisi açısından da büyük önem taşıdığını belirtti.

 

Sıdıka Can, ülke ekonomisinde önemli bir yeri olması gereken yerli üretimin desteklenmesi, yerel ürünlerin geliştirilmesi ve tüketiminin teşvik edilmesi için tarladan çatala olan süreçteki gıda zincirinde ilgili meslek gruplarının en iyi şekilde koordine edilerek her aşamada etkin kontrolün sağlanması gerektiğini kaydetti.

 

Can, şöyle devam etti:Ç

“Özellikle Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetki alanına giren et ve süt ürünleri imalathaneleri ülkemizin Gıda Sanayisinde oldukça önemli bir paya sahiptir. Ne yazık ki bu sektörde yapılan denetimlerin yetersiz olduğu ve belli bir standarda ulaşılamadığı inancındayız. Bu noktada Gıda Mühendisleri Odası olarak yukarıda bahsettiğimiz Gıda Güvenliği hususlarında Bakanlığınıza düşen sorumluluklar gereği yeni ve somut girişimler gerçekleştireceğinize dair sizlerden söz almak istiyoruz. Sağlıklı yaşam için sağlıklı gıdaya ulaşmak her bireyin olduğu kadar ülkemiz insanının da hakkı olduğuna olan inancımızla, çalışmalarınızda başarılar diler, saygılar sunarız.”

Son Güncelleme: 11.10.2018 16:55
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