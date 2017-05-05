Gıda Denetimlerinin Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi, kalıntı tespit edilen ithal ürünün imha edildiğini belirtti.Tarım Dairesi, 28 Nisan-4Mayıs dönemi içerisinde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçları ile üretici ve ithalatçı isimlerini açıkladı.Açıklamada, 26 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerin tümünün temiz çıktığı belirtilirken, 37 ithal üründe yapılan analizlerde ise 1 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.Tarım Dairesi, denetimler kapsamında toplam 26 yerli üründen numune alınarak analizlerinin yapıldığını, bu ürünlerin tümünün temiz çıktığını kaydetti.Açıklamada, bu hafta içerisindePatates,Biberçeşitleri,TazeFasulye,Kabak,Marul,Pancar,Asma Yaprağı,Sarımsak,Bakla,Kereviz,Limon,Sarma,Brokoli,Çilek.Erik, Kolokas,Glumra ve Darıdanalınan numunelerde yapılan analizlerde,limit üstü kalıntıya rastlanmadığı belirtildi.Tarım Dairesi, aynı tarihler arasında 37 adet ithal üründen numune alındığını ve bunların 36 adedinin temiz bulunduğunu 1 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığını belirtti.Yapılan denetimlerde Nektarin,Kayısı,Üzüm,Çilek, Soya Küsbesi , Kiraz, Şeftali, Elma Çeşitleri,ArmutÇeşitleri,Domates,Mısır(Yemlik),Soya Küsbesi örneklerinin 36 adeti temiz olup sadece 1 adetinde kalıntıya rastlanmıştır.Kalıntıya rastlanan SVSTic.Ltd’e ait Armut (Deveci) imha edilmiştir.