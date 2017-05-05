Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

05 Mayıs 2017 Cuma 12:03

Gıda Denetimlerinin Sonuçları Açıklandı

Gıda Denetimlerinin Sonuçları Açıklandı
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Tarım Dairesi, 28 Nisan-4Mayıs tarihleri arasında yerli ve ithal olmak üzere 63 üründe yaptığı gıda denetimi sonucunda yerli numune örnekleri temiz çıkarken, 1 ithal üründe limit üstü kalıntı tespit edildiğini bildirdi.

Tarım Dairesi, kalıntı tespit edilen ithal ürünün imha edildiğini belirtti.

Tarım Dairesi, 28 Nisan-4Mayıs dönemi içerisinde yerli ve ithal tarımsal ürünlerde yapılan gıda denetim sonuçları ile üretici ve ithalatçı isimlerini açıkladı.

Açıklamada, 26 yerli üründen numune alınarak yapılan tahlillerin tümünün temiz çıktığı belirtilirken, 37 ithal üründe yapılan analizlerde ise 1 üründe limit üstü kalıntıya rastlandığı kaydedildi.

Tarım Dairesi, denetimler kapsamında toplam 26 yerli üründen numune alınarak analizlerinin yapıldığını, bu ürünlerin tümünün temiz çıktığını kaydetti.

Açıklamada, bu hafta içerisindePatates,Biberçeşitleri,TazeFasulye,Kabak,Marul,Pancar,Asma Yaprağı,Sarımsak,Bakla,Kereviz,Limon,Sarma,Brokoli,Çilek.Erik, Kolokas,Glumra ve Darıdanalınan numunelerde yapılan analizlerde,
limit üstü kalıntıya rastlanmadığı belirtildi.

Tarım Dairesi, aynı tarihler arasında 37 adet ithal üründen numune alındığını ve bunların 36 adedinin temiz bulunduğunu 1 tanesinde ise limit üstü kalıntıya rastlandığını belirtti.

Yapılan denetimlerde Nektarin,Kayısı,Üzüm,Çilek, Soya Küsbesi , Kiraz, Şeftali, Elma Çeşitleri,Armut
Çeşitleri,Domates,Mısır(Yemlik),Soya Küsbesi örneklerinin 36 adeti temiz olup sadece 1 adetinde kalıntıya rastlanmıştır.
Kalıntıya rastlanan SVSTic.Ltd’e ait Armut (Deveci) imha edilmiştir. 
banner206
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Gıda Denetimlerinin Sonuçları Açıklandı
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gıda Denetimlerinde Deveci Armutta Limit Üstü Kalıntı Tespit Edildi Gıda Denetimlerinde Deveci Armutta Limit Üstü Kalıntı...
Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı Telekomünikasyon Dairesi’nden Abonelere Çağrı
2. Cumhurbaşkanı Talat, Yarım Kalmış Bir Yaşam Dr. Burhan Nalbantoğlu Kitabının Yazarlarını Kabul Etti 2. Cumhurbaşkanı Talat, Yarım Kalmış Bir Yaşam...
Başbakan Özgürgün Bayrağı Işıklandırma Derneği Heyetini Kabul Etti Başbakan Özgürgün Bayrağı Işıklandırma Derneği...
Güzelyurt Ve Lefke Bölgesinde Tarla Günü Ve Gece Eğitimi Güzelyurt Ve Lefke Bölgesinde Tarla Günü Ve Gece...
Meclisteki Komitelerde Gündem, Bilişimle İlgili Yasa Tasarısı Ve Ercan Havaalanı Meclisteki Komitelerde Gündem, Bilişimle İlgili...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner226

banner200

banner184

Gıda Denetimlerinde Deveci Armutta Limit Üstü...
Tarım Dairesi tarafından yapılan denetimlerde deveci armut örneklerinde limit üstü kalıntıya rastlandı.

Haberi Oku