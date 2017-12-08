Gıda Denetim Sonuçlarını Açıklandı
Tarım Dairesi 4-7 Aralık tarihleri arasında ithal ve yerli ürünlerin gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden; Elma Çeşitleri, Arpa, Kırmızı Acı Pul Biber, İsot, Kırmızı Tatlı Pul Biber, Buğday, Çeri Domates, Armut,Üzüm Çeşitleri, Buğday Unu, Ekmeklik Buğday ve Biber Çeşitleri olmak üzere 40 numuneden 39’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Domates, Dereotu, Pazı, Sivri Biber, Marul, Ispanak, Patates, Pancar, Enginar(İhraç, Kabak, Kereviz, Brokoli, Patlıcan, Fasulye ve Sarma olmak üzere 26 numunenin 25’i temiz, 1 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber bu hafta yapılan analizde limit altına inmesinden dolayı bu ürünlerin hasadına izin verilmiştir.
Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan İncirli’de Menteş Sertçe’ye ait Pancarın hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.
İthal Ürünlerde SVS Tic. Ltd ait Elma(Golden) yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Tük İthal Arpa Temiz
2 Baharyolu İthal K.Acı Pul Biber Temiz
3 Baharyolu İthal İsot Pul Biber Temiz
4 Baharyolu İthal K.Tatlı Pul Biber Temiz
5 Başpınar Co Ltd İthal Buğday Temiz
6 Arnet Ltd. Şti. İthal Buğday Unu Temiz
7 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm(R.G) Temiz
8 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm Sultani Temiz
9 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
13 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz
14 SVS Tic Ltd İthal Üzüm Sultani Temiz
15 SVS Tic Ltd İthal Elma(Gala) Limit Üstü
16 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz
17 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
18 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
19 Selgün Ticaret İthal Üzüm(Siyah) Temiz
20 Unipars Paz. İthal Kır.Pul Biber Temiz
21 Selgün Ticaret İthal Armut Temiz
22 Akari Free Port İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz
23 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz
24 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
25 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
26 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
27 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
28 SVS Tic Ltd İthal Elma(Gala) Temiz
29 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz
30 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz
32 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Starking) Temiz
33 Erol Şah İthal Tatlı Pul Biber Temiz
34 Erol Şah İthal Acı Pul Biber Temiz
35 H.Mehmet Karaca İthal Pul Biber Temiz
36 SVS Tic. Ltd İthal Kırmızı Acı Biber Temiz
37 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Gala) Temiz
38 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Arap Kızı) Temiz
39 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
40 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz
41 Sadık Gürsoy Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz
42 Mehmet Akkoyun Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz
43 Sadık Gürsoy Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz
44 Meryem Açıkyıldız Ahna Ispanak Temiz
45 Canan Arapbayram İncirli Patates Temiz
46 Ali Dursun İncirli Patates Temiz
47 Remzi Bayır Düzce Pancar Temiz
48 Menteş Sertçe İncirli Pancar Limit Üstü
49 Aytaç Özcezarlı İncirli Ispanak Temiz
50 Ramazan Karataş Mağusa Pazı Temiz
51 Hüseyin Turaç Mağusa Dereotu Temiz
52 Ufuk Potak Mağusa Sivri Biber Temiz
53 Aytaç Yeğen Akova Enginar(İhraç) Temiz
54 Zühal Nalbantsoy Yıldırım Domates Temiz
55 Zühal Nalbantsoy Yıldırım Kabak Temiz
56 Hülya Kaygül Yeşilırmak Marul Temiz
57 Hülya Kaygül Yeşilırmak Fasulye Temiz
58 Bulut Ekici Yeşilırmak Fasulye Temiz
59 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Sarma Temiz
60 Aytul Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Sarma Temiz
61 Ahmet Uzun Ozanköy Patlıcan Temiz
62 Serpil Bayur Ozanköy Kereviz Temiz
63 Serpil Bayur Ozanköy Brokoli Temiz
64 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar(İhraç) Temiz
65 Emirali Kırşan İskele Enginar(İhraç) Temiz
66 Cemal Duba İskele Enginar(İhraç) Temiz