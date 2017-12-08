Gıda Denetim Sonuçlarını Açıklandı

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.İthal ürünlerden; Elma Çeşitleri, Arpa, Kırmızı Acı Pul Biber, İsot, Kırmızı Tatlı Pul Biber, Buğday, Çeri Domates, Armut,Üzüm Çeşitleri, Buğday Unu, Ekmeklik Buğday ve Biber Çeşitleri olmak üzere 40 numuneden 39’u temiz olup sadece 1 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.Yerli ürünlerden Domates, Dereotu, Pazı, Sivri Biber, Marul, Ispanak, Patates, Pancar, Enginar(İhraç, Kabak, Kereviz, Brokoli, Patlıcan, Fasulye ve Sarma olmak üzere 26 numunenin 25’i temiz, 1 numunede ise limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.Geçen hafta yapılan analizlerde limit üstü çıkan Mağusa’da Hüseyin Turaç’a ait Dereotu, Ramazan Karataş’a ait Pazı ve Ufuk Potak’a ait Sivri Biber bu hafta yapılan analizde limit altına inmesinden dolayı bu ürünlerin hasadına izin verilmiştir.Bu hafta yapılan analizde limit üstü çıkan İncirli’de Menteş Sertçe’ye ait Pancarın hasadı bir sonraki analize kadar durdurulmuştur.İthal Ürünlerde SVS Tic. Ltd ait Elma(Golden) yapılan analizde limit üstü çıkmasından dolayı ürünün imhasına karar verilmiştir.İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu1 Tük İthal Arpa Temiz2 Baharyolu İthal K.Acı Pul Biber Temiz3 Baharyolu İthal İsot Pul Biber Temiz4 Baharyolu İthal K.Tatlı Pul Biber Temiz5 Başpınar Co Ltd İthal Buğday Temiz6 Arnet Ltd. Şti. İthal Buğday Unu Temiz7 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm(R.G) Temiz8 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm Sultani Temiz9 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Üzüm Siyah Temiz10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz11 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz12 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz13 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz14 SVS Tic Ltd İthal Üzüm Sultani Temiz15 SVS Tic Ltd İthal Elma(Gala) Limit Üstü16 SVS Tic Ltd İthal Elma(Starking) Temiz17 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz18 Köşe Tic.Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz19 Selgün Ticaret İthal Üzüm(Siyah) Temiz20 Unipars Paz. İthal Kır.Pul Biber Temiz21 Selgün Ticaret İthal Armut Temiz22 Akari Free Port İthal Buğday (Ekmeklik) Temiz23 Halil Kasap Paz. İthal Çeri Domates Temiz24 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz25 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Çeri Domates Temiz26 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz27 Onbaşı İşletmeleri Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz28 SVS Tic Ltd İthal Elma(Gala) Temiz29 SVS Tic Ltd İthal Elma(Golden) Temiz30 SVS Tic Ltd İthal Çeri Domates Temiz31 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Temiz32 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Starking) Temiz33 Erol Şah İthal Tatlı Pul Biber Temiz34 Erol Şah İthal Acı Pul Biber Temiz35 H.Mehmet Karaca İthal Pul Biber Temiz36 SVS Tic. Ltd İthal Kırmızı Acı Biber Temiz37 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Gala) Temiz38 SVS Tic. Ltd İthal Elma(Arap Kızı) Temiz39 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz40 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Starking) Temiz41 Sadık Gürsoy Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz42 Mehmet Akkoyun Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz43 Sadık Gürsoy Türkmenköy Enginar(İhraç) Temiz44 Meryem Açıkyıldız Ahna Ispanak Temiz45 Canan Arapbayram İncirli Patates Temiz46 Ali Dursun İncirli Patates Temiz47 Remzi Bayır Düzce Pancar Temiz48 Menteş Sertçe İncirli Pancar Limit Üstü49 Aytaç Özcezarlı İncirli Ispanak Temiz50 Ramazan Karataş Mağusa Pazı Temiz51 Hüseyin Turaç Mağusa Dereotu Temiz52 Ufuk Potak Mağusa Sivri Biber Temiz53 Aytaç Yeğen Akova Enginar(İhraç) Temiz54 Zühal Nalbantsoy Yıldırım Domates Temiz55 Zühal Nalbantsoy Yıldırım Kabak Temiz56 Hülya Kaygül Yeşilırmak Marul Temiz57 Hülya Kaygül Yeşilırmak Fasulye Temiz58 Bulut Ekici Yeşilırmak Fasulye Temiz59 İbrahim Kaygül Yeşilırmak Sarma Temiz60 Aytul Yorulmaz Ferdağ Yeşilırmak Sarma Temiz61 Ahmet Uzun Ozanköy Patlıcan Temiz62 Serpil Bayur Ozanköy Kereviz Temiz63 Serpil Bayur Ozanköy Brokoli Temiz64 Ali Cenap Oğur Mormenekşe Enginar(İhraç) Temiz65 Emirali Kırşan İskele Enginar(İhraç) Temiz66 Cemal Duba İskele Enginar(İhraç) Temiz